В четверг состоится заседание Кабмина во главе с Гройсманом

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана в четверг состоится заседание Кабинета Министров.

Об этом сообщает правительственный портал.

Начало заседания — в 11:00.

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Напомним, в среду на экстренном заседании СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.