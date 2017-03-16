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    В четверг состоится заседание Кабмина во главе с Гройсманом

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    Заседание Кабинета Министров состоится под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана. Как сообщается на правительственном канале, начало заседания - в 11:00.
    Владимир Гройсман
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана в четверг состоится заседание Кабинета Министров.

    Об этом сообщает правительственный портал.

    Начало заседания — в 11:00.

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    Напомним, в среду на экстренном заседании СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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