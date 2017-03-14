В Черновцах депутаты призвали Порошенко и Гройсмана поддержать блокаду ЛДНР

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Депутаты Черновицкого областного совета приняли решение поддержать торговую блокаду самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также "провести национализацию всех стратегических предприятий в области, подконтрольных российским олигархам", сообщает местное издание Times.cv.ua.

Соответствующее решение депутаты приняли в ходе внеочередной сессии во вторник.

В письме, которое адресовано президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю Верховной Рады Андрею Парубию, депутаты просят власть поддержать действия добровольческих батальонов.

В дополнении к тексту обращения депутаты призвали освободить от должности главу МВД Арсена Авакова, руководителя ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина и руководителя АТЦ при СБУ Ваталия Маликова.

"Также депутаты облсовета обратились в Кабинет министров с требованием на период блокады отстранить от руководства Черновицким облэнерго российского олигарха Бабакова, а управление предприятием передать соответствующему департаменту ОГА. Кроме того, в дополнении говорится о национализации всех стратегических предприятий, которые контролируют российские олигархи", — сообщает издание.

times.cv.ua Решение Черновицкого областного совета о поддержке блокады ЛНР и ДНР

Участники торговой блокады заявили, что накануне сотрудники СБУ и спецназ Нацполиции захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце. В ходе "зачистки" были задержаны более 40 участников блокады. Утром во вторник, по словам Аброськина, всех задержанных отпустили. Также сообщалось, что в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

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В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Противники силового разгона редута заняли Волынскую ОГА, а в Виннице и Ровно — жгли шины. Аналогичная акция прошла и под Одесской ОГА.