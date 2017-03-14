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    Участники блокады заявили о пропаже человека при разгоне лагеря

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    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА (40)

    (обновлено: )14320
    В штабе блокады торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР сообщили, что участника в понедельник вечером из больницы забрали правоохранители, мужчина до сих пор не найден.
    На месте штурма редута близ Кривого Торца
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Участники блокады торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР заявили о пропаже человека после разгона их лагеря в Кривом Торце в Донецкой области.

    Митинг в поддержку торговой блокады
    УНИАН
    Торговая блокада: пикет у Администрации президента в Киеве

    В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады. Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что правоохранители задержали 43 человек, блокирующих торговлю в Донбассе, так как они отказались сдавать найденное у них оружие.

    "Вчера, после силового разгона редута на Кривом Торце, пропал один из участников блокады", — говорится в сообщении штаба организаторов блокады в Facebook во вторник.

    По данным штаба, в понедельник вечером участника блокады забрали из больницы сотрудники полиции. "Далее, по одной из версий, рассказанных сотрудниками полиции, он был вывезен из Торецка в Константиновку и его "посадили на поезд", по другой версии, сотрудники полиции отвезли его в Константиновку и за свой счет поселили в гостинице. Проверка, проведенная штабом, результатов еще не дала — Павел до сих пор не найден", — говорится в сообщении.

    Также ранее участники блокады заявили, что принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности в Донбассе в связи с "возросшей угрозой террористических актов". Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранители задержали 43 человек, блокирующих торговлю в Донбассе, так как они отказались сдавать найденное у них оружие. Во вторник заместитель главы Национальной полиции Украины, руководитель управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что все задержанные радикалы освобождены, пострадавших нет.

    Смотрите также: Разгон участников угольной блокады в Харьковской области

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов

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