Аброськин обвинил участников блокады Донбасса в разворовывании поезда

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Участники торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР разворовали тепловоз с вагонами в населенном пункте Щербиновка Донецкой области, сообщает во вторник глава Главного управления Нацполиции в регионе Вячеслав Аброськин со ссылкой на представителя "Укрзализныци".

"Сегодня представитель "Укрзализныци" после осмотра освобожденного из плена в Щербиновке тепловоза с вагонами сообщил о разворовывании груза и краже комплектующих с пленного поезда", — написал он на своей странице в Facebook.

При этом Аброськин добавил, что ситуация полностью находится под контролем правоохранителей.

"Совершение тяжкого преступления, которое имело место в течение длительного времени, прекращено благодаря полицейским Донецкой области, СБУ и другим правоохранительным органам", — заключил глава областной полиции.

Участники торговой блокады заявили, что накануне сотрудники СБУ и спецназ Нацполиции захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце. В ходе "зачистки" были задержаны более 40 участников блокады. Утром во вторник, по словам Аброськина, всех задержанных отпустили. Также сообщалось, что в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Противники силового разгона редута заняли Волынскую ОГА, а в Виннице и Ровно — жгли шины. Аналогичная акция прошла и под Одесской ОГА.

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В конце декабря 2016 года бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.