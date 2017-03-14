"Били беспощадно дубинками". Протест в Одессе из-за разгона в Кривом Торце

Одесситы возмущены силовым разгоном участников блокады Донбасса и потребовали освобождения всех задержанных, сообщает "7 канал".

В понедельник сотрудники СБУ задержали 43 участника торговой блокады Донбасса на станции "Кривой Торец". В штабе блокады обвинили правоохранителей в жестоком избиении.

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Утром во вторник глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что всех задержанных отпустили.

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