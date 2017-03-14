наверх
14.03.201711:03
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.24
  • USD26.89+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Видео

    "Били беспощадно дубинками". Протест в Одессе из-за разгона в Кривом Торце

    Тема:

    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА (36)

    (обновлено: )80930
    Несколько десятков активистов собрались вечером в понедельник возле здания Одесской облгосадминистрации, потребовав отставки министра внутренних дел Арсена Авакова из-за разгона участников блокады на железнодорожной станции "Кривой Торец" в Донбассе.
    Новости 7 канал Одесса/Youtube

    Одесситы возмущены силовым разгоном участников блокады Донбасса и потребовали освобождения всех задержанных, сообщает "7 канал".

    В понедельник сотрудники СБУ задержали 43 участника торговой блокады Донбасса на станции "Кривой Торец". В штабе блокады обвинили правоохранителей в жестоком избиении.

    Смотрите также: Блокада Донбасса. Полиция изъяла арсенал оружия в Кривом Торце

    Утром во вторник глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что всех задержанных отпустили.

    Смотрите также: Силовики vs участники блокады. Зачистка редута в Кривом Торце

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Митинг в поддержку торговой блокады
    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА
    Антон Геращенко
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Кому следует извиниться первым: что думают турки и голландцы о конфликте между странами. Видео
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией