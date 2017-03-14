Гройсман предложил турецкому коллеге совместно строить самолеты

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с турецким коллегой Бинали Йылдырымом выступил с идеей создания украинско-турецкого самолета, сообщила пресс-служба украинского правительства.

В ходе встречи, которая состоялась в рамках визита Гройсмана в Турцию, стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, в частности в оборонно-промышленном и авиакосмическом секторах, туризме и инфраструктуре.

Гройсман считает, что военно-промышленное сотрудничество двух стран имеет большой потенциал. В этом контексте стороны обсудили вопрос объединения возможностей в сфере самолетостроения.

"Украина обладает всем необходимым спектром технологий, как и Турция, при объединении которых на взаимовыгодных условиях мы сможем совместно выпускать украинско-турецкие самолеты, которые имеют конкурентные качества и необходимы на авиационном рынке", — приводит пресс-служба слова Гройсмана.

Премьер-министры также обсудили необходимость увеличения количества авиарейсов между странами.

Гройсман пригласил турецкого коллегу посетить Украину с визитом.

Ранее было подписано Соглашение между Кабминами о внесении изменений в Соглашение между правительствами об условиях взаимных поездок граждан.