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    Политика

    Гройсман и Эрдоган обсудили позиции по "недопущению милитаризации Крыма"

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    Премьер-министр отметил, что Украина рассчитывает "на дальнейшую поддержку турецкой стороны по урегулированию конфликта", а также на содействие в решении проблем крымских татар, в том числе по обустройству переселенцев.
    Владимир Гройсман и Тайип Эрдоган
    Facebook Владимира Гройсмана

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман скоординировал с президентом Турции Тайипом Эрдоганом позиции относительно "недопущения милитаризации Крыма", сообщает пресс-служба Кабмина.

    Герб и флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в рамках официального визита в Турцию провел встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны скоординировали позиции относительно недопущения милитаризации Крыма…" — говорится в сообщении.

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    Гройсман отметил, что Украина рассчитывает "на дальнейшую поддержку турецкой стороны по урегулированию конфликта", а также на содействие в решении проблем крымских татар, в том числе по обустройству переселенцев.

    Премьер заявил, что особую обеспокоенность Киева вызывает "развитие Российской Федерацией военной инфраструктуры Крыма".

    Правительственный портал
    Владимир Гройсман и Тайип Эрдоган

    "Вопрос милитаризации Крыма – это не только проблема Украины, это проблема региональной и глобальной безопасности", — подчеркнул премьер-министр Украины.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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