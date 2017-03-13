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    Политика

    Совет ЕС продлил санкции против граждан Украины и РФ по Крыму

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    Как отметили в пресс-службе Совета ЕС, действие индивидуальных санкций продлено на полгода, до 15 сентября. В санкционном списке остаются 146 человек и 37 юридических лиц.
    Флаги Евросоюза, Украины и России
    24tv.ua

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Совет Евросоюза в понедельник путем письменной процедуры продлил на полгода, до 15 сентября, действие индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц РФ и Украины, которых ЕС считает ответственными за "подрыв территориальной целостности" Украины, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

    Дональд Трамп
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    В настоящее время в санкционном списке остаются 146 человек и 37 юридических лиц. Евросоюз 17 марта 2014 года, после референдума о воссоединении Крыма с РФ, принял пакет индивидуальных санкций, направленных на "противодействие угрозам территориальной целостности и независимости Украины".

    С тех пор ограничительные меры неоднократно продлевались на полгода. Речь идет о замораживании активов и запрете на поездки в ЕС в отношении физических и юридических лиц, в числе которых российские бизнесмены и официальные лица, а также представители ополчения и руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией.

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