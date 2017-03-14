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    Сербские "радикалы" планируют посетить Крым в конце марта

    (обновлено: )14331
    Как сообщается, Сербскую радикальную партию в Крыму будут представлять профессор Милован Бойич, Дубравко Бойич и член председательствующей коллегии СРП Александар Шешель.
    Государственный флаг Сербии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар – РИА Новости Украина. Депутаты Сербской радикальной партии (СРП) Воислава Шешеля планируют посетить Крым в составе международной парламентской делегации 19-21 марта, сообщил РИА Новости председатель Белградского городского совета партии Мильян Дамьянович.

    Флаг США
    GABRIELLE LURIE / AFP
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    "Сербскую радикальную партию в Крыму будут представлять профессор Милован Бойич, Дубравко Бойич и член председательствующей коллегии СРП Александар Шешель", — сказал собеседник агентства.

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    Дамьянович отметил, что программа визита и рабочие встречи в настоящее время согласовываются.

    Наряду с представителями сербского парламента ожидается участие делегаций парламентов других государств.

    Александар Шешель является сыном Воислава Шешеля — лидера сербских радикалов, который год назад был оправдан Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) по обвинению в военных преступлениях 90-х годов в ходе конфликтов в бывшей Югославии. Члены СРП 6 марта передали Республиканской избирательной комиссии Сербии 14 тысяч подписей граждан, после чего Шешель-старший был зарегистрирован кандидатом на пост главы республики на предстоящих 2 апреля президентских выборах.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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