Гройсман: цель блокады в Донбассе - остановка экономического роста Украины

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что блокирование железнодорожных путей на Донбассе, которое длится с конца января и уже привело к обострению ситуации с поставками угля, имеет целью не наведение порядка на линии разграничения, а остановку экономического роста страны.

Читайте также: Весенне-зимние цены: все выше, выше и выше, а потом снова вверх

Об этом Гройсман написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"То, что происходит сегодня, — это попытки заблокировать не железнодорожные перегоны, а это попытки заблокировать наш экономический рост, который начал восстанавливаться. Делается это способом, характерным именно для гибридной войны — используются внутренние противоречия и конфликты. Я надеюсь, что количество тех, кто понимает, что недопустимо разрушать государство изнутри, будет становиться все больше", — отметил глава правительства.

Ранее заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что против Украины могут ввести санкции из-за торговой блокады неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.