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    Гройсман: цель блокады в Донбассе - остановка экономического роста Украины

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    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти (726)

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    Как заявляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман, то, что происходит сегодня, - это попытки заблокировать не железнодорожные перегоны, а экономический рост Украины.
    Владимир Гройсман
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что блокирование железнодорожных путей на Донбассе, которое длится с конца января и уже привело к обострению ситуации с поставками угля, имеет целью не наведение порядка на линии разграничения, а остановку экономического роста страны.

    Пост блокады на трассе Курахово-Марьинка
    facebook.com/shtab.blokady
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    Об этом Гройсман написал на своей странице в социальной сети Facebook

    "То, что происходит сегодня, — это попытки заблокировать не железнодорожные перегоны, а это попытки заблокировать наш экономический рост, который начал восстанавливаться. Делается это способом, характерным именно для гибридной войны — используются внутренние противоречия и конфликты. Я надеюсь, что количество тех, кто понимает, что недопустимо разрушать государство изнутри, будет становиться все больше", — отметил глава правительства.

    Ранее заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что против Украины могут ввести санкции из-за торговой блокады неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

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