Гройсман: лоукостер Ryanair начнет работу в Украине с 15 марта

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair намерена начать работу в Украине с 15 марта, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter.

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"Украинцы вскоре будут летать бюджетно с Ryanair. Ирландский лоукост 15 марта заходит на украинский рынок", — написал Гройсман.

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 13 березня 2017 р.

​Ранее сообщалось, что венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, начнет выполнять полеты из Львова в столицу Германии, Берлин, а также запустит три новых рейса из Киева в польские города Познань и Люблин и Франкфурт-Хан в Германии. Как отмечалось, забронировать билеты уже можно на официальном сайте перевозчика по тарифам от 579 грн/19,99 евро в одном направлении, включая все налоги и обязательные сборы.