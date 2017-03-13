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    Wizz Air запускает из Украины четыре новых маршрута в Польшу и ФРГ

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    Новые рейсы в Берлин будут выполняться с 18 июня по средам и воскресеньям, полеты в Познань и Люблин будут осуществляться, начиная с 25 августа, по понедельникам и пятницам, а рейсы во Франкфурт-Хан - начиная с 26 августа, по вторникам, четвергам, субботам.
    Самолет компании Wizz Air
    flickr.com/Lars Steffens

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, начнет выполнять полеты из Львова в столицу Германии, Берлин, а также запустит три новых рейса из Киева в польские города Познань и Люблин и Франкфурт-Хан в Германии, сообщает пресс-служба авиакомпании.

    Виктор Суслов
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    Как отмечается, забронировать билеты уже можно на официальном сайте перевозчика по тарифам от 579 грн/19,99 евро в одном направлении, включая все налоги и обязательные сборы.

    Новые рейсы авиакомпании будут выполняться на самолетах Airbus A320 на 180 мест и А321 на 230 мест. Новые рейсы в столицу Германии будут выполняться с 18 июня по средам и воскресеньям, полеты в Познань и Люблин будут осуществляться, начиная с 25 августа, по понедельникам и пятницам, а рейсы во Франкфурт-Хан — начиная с 26 августа, по вторникам, четвергам, субботам.

    Таким образом, с учетом новых рейсов, Wizz Air предлагает из украинских аэропортов лоукост-перелеты по 21 направлению в 8 стран, тогда как вся сеть авиаперевозчика состоит из 138 маршрутов в 40 странах.

    Напомним, в январе корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс заявил, что лоукостер не будет возобновлять работу компании "Визз Эйр Украина".

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