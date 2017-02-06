Bravo Airways прекращает лоукосты по рейсам Одесса-Киев-Одесса

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Компания Bravo Airways с 7 февраля прекращает экономичные авиарейсы Одесса-Киев-Одесса, сообщил источник в международном аэропорту "Одесса".

По информации источника, с ближайшего вторника лоукост, соединявший Одессу и Киев, прекращает полеты за 499 грн. Чем конкретно обусловлено такое решение, источник назвать не смог.

"Эти рейсы были весьма популярны, билеты на них пользовались большим спросом. Потому, наверное, говорить об убыточности в данном случае нет смысла", — сказал собеседник.

Он предположил, что, вероятнее всего, здесь сыграл роль "политический фактор": полеты по данному маршруту лоукоста Bravo Airways — инициатива экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили.

В компании Bravo Airways данную ситуацию пока не комментируют.

В ноябре 2016 года экс-президент Грузии Саакашвили заявил о намерении уйти в отставку с поста губернатора Одесской области в связи с нежеланием властей Украины бороться с коррупцией. Он также обвинил Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. Позже президент подписал указ об увольнении Саакашвили.