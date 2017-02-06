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    Bravo Airways прекращает лоукосты по рейсам Одесса-Киев-Одесса

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    По информации источника, с ближайшего вторника лоукост, соединявший Одессу и Киев, прекращает полеты за 499 грн. Чем конкретно обусловлено такое решение, источник назвать не смог.
    Аэропорт. Архивное фото
    Сайт "Международного аэропорта Одессы"

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Компания Bravo Airways с 7 февраля прекращает экономичные авиарейсы Одесса-Киев-Одесса, сообщил источник в международном аэропорту "Одесса". 

    Самолет авиакомпании Emirates во время полета
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По информации источника, с ближайшего вторника лоукост, соединявший Одессу и Киев, прекращает полеты за 499 грн. Чем конкретно обусловлено такое решение, источник назвать не смог.

    "Эти рейсы были весьма популярны, билеты на них пользовались большим спросом. Потому, наверное, говорить об убыточности в данном случае нет смысла", — сказал собеседник. 

    Он предположил, что, вероятнее всего, здесь сыграл роль "политический фактор": полеты по данному маршруту лоукоста Bravo Airways — инициатива экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. 

    В компании Bravo Airways данную ситуацию пока не комментируют.

    В ноябре 2016 года экс-президент Грузии Саакашвили заявил о намерении уйти в отставку с поста губернатора Одесской области в связи с нежеланием властей Украины бороться с коррупцией. Он также обвинил Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. Позже президент подписал указ об увольнении Саакашвили.

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