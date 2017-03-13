Аксенов: для крымчан процесс признания Крыма частью РФ завершен

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Для крымчан и для всех россиян процесс признания Крыма частью Российской Федерации юридически завершен, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня органами государственной власти Российской Федерации и прежде всего президентом принимаются все усилия для того, чтобы в юридическом плане этот процесс был завершен. Для крымчан и для всех россиян он юридически завершен, ничего ни сомнений не вызывает, ни колебаний", — сказал Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

"Мы не зацикливаемся, как нас оценивают на международной арене, не обращаем особо внимания. Да, хотели бы, чтобы этот процесс быстрее разрешился, но не путем выставления требований или условий со стороны международной общественности", — добавил глава республики.

По его словам, процесс воссоединения Крыма с Россией был проведен справедливо и в полном соответствии как с международным правом, так и с украинскими законами.

Аксенов подчеркнул, что президент РФ прилагает максимальные усилия, чтобы Крым был признан на международной арене, МИД работает системно, помощь в части консультаций оказывают посольства при выездах в зарубежные командировки крымских чиновников.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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