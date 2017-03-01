Bloomberg: почему у всех вдруг есть украинский план, а у Украины нет

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Малоизвестный украинский популист Андрей Артеменко прославился в США тем, что, по сообщению The New York Times, работал с доверенными лицами Трампа над планом мира с Россией, подразумевающего сдачу Крыма в аренду России сроком на 30-50 лет, пишет Леонид Бершидский в статье для Bloomberg. "Пятнадцать минут славы" стоили Артеменко членства в "Радикальной партии", которая обвинила его в попытке подорвать целостность Украины, напоминает автор публикации.

"Это был нереалистичный план, — продолжает Бершидский. — Кремль считает Крым своим собственным и никогда не согласился бы взять его взаймы у Украины, тем более платить за него. Однако уровень реализма так же низок и в других недавних попытках миротворчества".

"Были и другие, более осторожные украинские попытки достичь компромисса с Россией, в том числе широко раскритикованная статья в The Wall Street Journa Виктора Пинчука, одного из богатейших украинцев. Никто из людей, выступающих с этими предложениями, не имеет никакого влияния на Порошенко и его правительство, и они точно не являются моральными лидерами для украинцев. Также невелик шанс, что Кремль вообще захочет какого-то компромисса…", — говорится в статье.

"Однако есть причины, по которым все эти статисты и бывшие люди почувствовали, что, возможно, пора снять табу с диалога с Россией по существу. Идея не в том, чтобы добиться принятия мирного плана, а в том, чтобы сыграть на контрасте с беспомощностью правительства", — продолжает автор публикации.

"Политической элите, сформировавшейся после 2014 года, нужны быстрые победы и новые идеи, которые могли бы вдохновить украинцев, — полагает Бершидский. — В своей недавней речи Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента Украины сразу после революции 2014 года и сейчас возглавляющий Совет национальной безопасности и обороны Украины, сказал, что украинскому обществу не нужны "сказки о светлом европейском будущем" и лучше ему сосредоточиться на строительстве сильного, хорошо вооруженного национального государства. Однако эту идею трудно продать в стране, все еще разделенной по этническим границам, изможденной войной и переживающей крушение сконцентрированных вокруг ЕС надежд 2014 года".

Читайте также: До и после. Все "мирные планы" по Донбассу

"Однако в этом году идеи вооруженного суверенитета столкнутся с идеями нейтралитета и гибкости. Это более трудный выбор, чем старинная дихотомия "Россия против Европы", и украинская постсоветская политическая элита плохо подготовлена к тому, чтобы разобраться в нем", — резюмирует журналист.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. Во вторник, 21 февраля, Артеменко был официально исключен из фракции "Радикальной партии", бывшие коллеги заявили, что будут добиваться лишения его депутатского мандата. Сам Артеменко заявил, что намерен остаться внефракционным депутатом.

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "государственная измена" на Артеменко. Генпрокурор Юрий Луценко заявил о вероятности, что в Верховную Раду будет внесено представление о снятии неприкосновенности с Артеменко. Однако лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко призвал генпрокурора внести в Раду еще и представление на арест Артеменко.