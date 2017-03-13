наверх
13.03.201709:19
Курсы валют НБУ
  • EUR28.43+ 0.04
  • USD26.81- 0.10
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Анонсированы переговоры ФФУ с Крымом "на нейтральной полосе"

    (обновлено: )108
    Президент Крымского футбольного союза заявил, что в УЕФА пообещали до лета найти возможность на нейтральной полосе сесть за круглый стол переговоров под их непосредственным арбитражем.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Переговоры между Крымским футбольным союзом (КФС) и Федерацией футбола Украины могут состояться в ближайшие месяцы, сообщил президент КФС Юрий Ветоха.

    "Нужно садиться за стол переговоров и говорить все в лицо. Напрямую договориться очень сложно. Нам пообещали в УЕФА до лета найти возможность на нейтральной полосе сесть за круглый стол переговоров, чтобы были представители Украины и представители Крымского футбольного союза, под их непосредственным арбитражем", — сказал Ветоха в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

    Барельеф Юстиция в зале Международного суда ООН в Гааге
    УНИАН
    Победа Украины в Гааге не вернет ни Крым, ни Донбасс. Опрос политологов

    Глава КФС на предстоящей встрече намерен поставить вопрос о дальнейшем развитии крымского футбола без политики.

    "К сожалению, Украина сегодня блокирует любые приезды наших гостей к нам на территорию Крыма, они пишут много жалоб, писем в различные международные инстанции", — подчеркнул Ветоха.

    КФС имеет специальный статус УЕФА. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. Первый чемпионат Крыма, в котором приняли участие восемь команд, прошел с 22 августа 2015 года по 4 июня 2016-го. Победителем стал симферопольский клуб "ТСК Таврия".

    Смотрите также: День женского футбола в Иране

    В пятницу, 10 марта, в штаб-квартире УЕФА было принято решение о выделении 1 млн евро на развитие футбола в Крыму, сообщила пресс-служба Крымского футбольного союза. Также представители Союза европейских футбольных ассоциаций заявили о готовности сотрудничать с КФС по различным проектам.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    Столкновения с полицией в Батуми
    Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
    Александр Солонтай
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Председатель партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти