Анонсированы переговоры ФФУ с Крымом "на нейтральной полосе"

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Переговоры между Крымским футбольным союзом (КФС) и Федерацией футбола Украины могут состояться в ближайшие месяцы, сообщил президент КФС Юрий Ветоха.

"Нужно садиться за стол переговоров и говорить все в лицо. Напрямую договориться очень сложно. Нам пообещали в УЕФА до лета найти возможность на нейтральной полосе сесть за круглый стол переговоров, чтобы были представители Украины и представители Крымского футбольного союза, под их непосредственным арбитражем", — сказал Ветоха в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Глава КФС на предстоящей встрече намерен поставить вопрос о дальнейшем развитии крымского футбола без политики.

"К сожалению, Украина сегодня блокирует любые приезды наших гостей к нам на территорию Крыма, они пишут много жалоб, писем в различные международные инстанции", — подчеркнул Ветоха.

КФС имеет специальный статус УЕФА. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. Первый чемпионат Крыма, в котором приняли участие восемь команд, прошел с 22 августа 2015 года по 4 июня 2016-го. Победителем стал симферопольский клуб "ТСК Таврия".

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В пятницу, 10 марта, в штаб-квартире УЕФА было принято решение о выделении 1 млн евро на развитие футбола в Крыму, сообщила пресс-служба Крымского футбольного союза. Также представители Союза европейских футбольных ассоциаций заявили о готовности сотрудничать с КФС по различным проектам.