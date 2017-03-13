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    Евровидение - 2017: участница от РФ выступала в Крыму

    Тема:

    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (456)

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.
    Юлия Самойлова и Лолита
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Певица Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию на песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве, выступала в Крыму в 2015 году. Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.

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    "27 июня 2015 года Самойлова выступала в оккупированной Керчи вместе с Газмановым и Лолитой… Вообще-то таких артистов СБУ в Украину не пускает", — подчеркнул Клименко.

    Он также назвал избрание Россией этой участницы "провокацией с далеко идущими последствиями".

    ​Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Страна уже принимала "Евровидение" в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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