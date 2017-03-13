В российской делегации на Евровидении объяснили причины выбора Самойловой

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Юлия Самойлова, которая представит РФ на музыкальном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве, — "самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка", рассказал глава российской делегации на конкурсе и директор дирекции музыкального вещания "Первого канала" Юрий Аксюта.

Ранее стало известно, что "Первый канал" завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2017 и определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви Flame Is Burning "произвело наиболее сильное впечатление", сообщили на телеканале.

"Юля — самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка. Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство", — сказал Аксюта, слова которого приводит пресс-служба Первого канала.

"Мы искали певицу с определенной историей, мы искали певицу, может быть, не очень раскрученную… Не какую-то большую звезду в среде нашего шоу-бизнеса. Мы пытались найти личность", — добавил Аксюта.

Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта (Коми). Певица, композитор, автор слов к песням. Многократно побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей, как в России, так и за рубежом. Финалистка музыкального телепроекта "Фактор А" (2-е место, 2013, канал "Россия 1"). Обладательница награды "Золотая звезда Аллы" (премия Аллы Пугачевой). Была участницей торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2014 в Сочи, где исполнила песню "Вместе". Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности, сообщает канал.

Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во 2-м полуфинале ЕвровидениЯ-2017, который состоится 11 мая в Киеве.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Страна уже принимала Евровидение в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле годом ранее украинской певицы Русланы.