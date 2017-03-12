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    Россию на Евровидении-2017 представит финалистка проекта Аллы Пугачевой

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    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (448)

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    Юлия Самойлова неоднократно участвовала во всевозможных конкурсах, стала финалисткой 3-го сезона проекта Аллы Пугачёвой "Фактор А" в 2013 году. В 2014 году участвовала в торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр.
    Юлия Самойлова
    wikipedia

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 представит певица Юлия Самойлова. Об этом сообщили в эфире Первого канала в воскресенье.

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    Первый канал показал песню, с которой поедет Самойлова на конкурс.

    Девушка родилась в 1989 году в республике Коми. Она неоднократно участвовала во всевозможных конкурсах, стала финалисткой 3-го сезона проекта Аллы Пугачёвой "Фактор А" в 2013 году. В 2014 году участвовала в торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр.

    Девушка с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Страна уже принимала Евровидение в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле годом ранее украинской певицы Русланы. 

    Ранее сообщалось, что победитель национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2017 рок-группа O.Torvald собирается работать над постановкой выступления и произношением на английском.

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