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13.03.201710:49
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    Культура

    На Евровидение от РФ вместо Самойловой предложили отправить счет за газ

    Тема:

    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (451)

    (обновлено: )10220
    Многие пользователи посчитали, что Россия окончательно лишилась и без того низких шансов на победу, отправив на Евровидение певицу с ограниченными физическими возможностями.
    Юлия Самойлова
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Пользователи сети с удивлением восприняли решение отправить на Евровидение-2017 в Киев певицу с ограниченными физическими возможностями Юлию Самойлову. Многие пользователи посчитали, что Россия окончательно лишилась и без того низких шансов на победу, и предложили массу других кандидатур.

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    Среди озвученных пользователями сети вариантов также оказался дуэт Сергеев — Лазарева и Шнурова, а некоторые предложили отправить на конкурс "платежку за газ".

    Кроме того, заместитель главного редактора "Эха Москвы" Владимир Варфоломеев предложил отправить на конкурс Владимира Познера и Ренату Литвинову, в начале марта раскритиковавших выступление одноногого танцора на "Минуте славы".

    ​Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Страна уже принимала "Евровидение" в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.

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