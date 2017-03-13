На Евровидение от РФ вместо Самойловой предложили отправить счет за газ

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КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Пользователи сети с удивлением восприняли решение отправить на Евровидение-2017 в Киев певицу с ограниченными физическими возможностями Юлию Самойлову. Многие пользователи посчитали, что Россия окончательно лишилась и без того низких шансов на победу, и предложили массу других кандидатур.

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Среди озвученных пользователями сети вариантов также оказался дуэт Сергеев — Лазарева и Шнурова, а некоторые предложили отправить на конкурс "платежку за газ".

Послали бы 2 Сергеев.

Одного Лазарева, другого Шнурова.

Один по стене взбирается, другой в это же время матом ругается.#Евровидение — M E Z E N T S E V A (@_FireParty_) 12 марта 2017 г.

Э, я как бы не разбираюсь, но, может быть, лучше отправим на Евровидение платёжку за газ? — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) 12 марта 2017 г.

Кроме того, заместитель главного редактора "Эха Москвы" Владимир Варфоломеев предложил отправить на конкурс Владимира Познера и Ренату Литвинову, в начале марта раскритиковавших выступление одноногого танцора на "Минуте славы".

Теперь ещё нужно отправить комментаторами на "Евровидение" Познера и Литвинову. На перевоспитание. — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 12 марта 2017 г.

​Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Страна уже принимала "Евровидение" в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.