Литву на Евровидении-2017 представит группа Fusedmarc

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Группа Fusedmarc Виктории Ивановской и Дениса Зуева с песней Rain of Revolution будет представлять Литву на песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в этом году в Украине, сообщает в воскресенье национальный канал LRT.

"В воскресенье в Клайпеде в зале арены Švyturis состоялся финал национального отборочного конкурса Евровидение. После суммирования голосов зрителей, литовского жюри и международной комиссии победителем стала группа Fusedmarc", — сообщает канал.

В финальной части конкурса приняли участие семь исполнителей. Группа Fusedmarc на музыкальном рынке Литвы существует уже 10 лет, в 2002 году вокалистка Виктория Ивановская с группой Saulės kliošas (Солнце-клеш) в рамках конкурса "Евровидение" исполняла песню Singing in the Night. В прошлом году на песенном конкурсе Евровидение Литву представлял певец Донатас Монтвидас, который занял в итоге девятое место.

Страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса (Украина) ежегодно автоматически проходят в финал. По результатам жеребьевки в первом полуфинале конкурса выступят 18 исполнителей из Черногории, Финляндии, Грузии, Кипра, Португалии, Бельгии, Словении, Швеции, Армении, Молдавии, Чехии, Латвии, Албании, Исландии, Азербайджана, Греции, Австралии и Польши.

Во втором полуфинале выступят 19 исполнителей из Швейцарии, Македонии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Литвы, Румынии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Белоруссии, Венгрии, Австрии и Ирландии.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Страна уже принимала "Евровидение" в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.