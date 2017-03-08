Цены в отелях Киева выросли на 30-45% к Евровидению - Евченко

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. До Евровидения-2017 остается буквально несколько месяцев. В столице уже начали готовиться к проведению международного песенного конкурса. Готовится к событию и гостиничный бизнес: в отелях и хостелах уже начали бронировать места на период проведения Евровидения-2017. Причем первая волна бронирования была еще в декабре, сразу после того, как Киев официально объявили принимающим Евровидение городом. Вторая волна бронирований началась в середине февраля, как только УНИАН Европа предлагает Украине отказаться от проведения Евровидения До Евровидения-2017 остается буквально несколько месяцев. В столице уже начали готовиться к проведению международного песенного конкурса. Готовится к событию и гостиничный бизнес: в отелях и хостелах уже начали бронировать места на период проведения Евровидения-2017. Причем первая волна бронирования была еще в декабре, сразу после того, как Киев официально объявили принимающим Евровидение городом. Вторая волна бронирований началась в середине февраля, как только стартовала продажа билетов на конкурс.





Как отельный бизнес готовится к Евровидению, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал советник по туризму заместителя главы Киевской горгосадминистрации, управляющий партнер компании ArtBuild Hotel Group Алексей Евченко.





"У нас гостиничный рынок стал более профессиональным с момента проведения Евро-2012. Тогда, можно сказать, реакция была спонтанная, хотелось побольше заработать, и гостиницы еще не умели правильно относится к тому туристическому потоку и не могли правильно спрогнозировать и спланировать. К Евровидению-2017 они подходят гораздо более вдумчиво, мы видим, что оценка цен на момент, когда будет проведение этого мероприятия, уже более сбалансированная, взвешенная. Цены, конечно, поднялись. В гостиницах, которые управляются международными группами, в среднем, эта цифра где-то 30, 40, 45%, и это нормально, это как раз на две недели мая", — отметил Евченко.





Напомним, в середине февраля КГГА предостерегла гостиницы от повышения цен во время Евровидения.



