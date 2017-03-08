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    Цены в отелях Киева выросли на 30-45% к Евровидению - Евченко

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    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (447)

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    Советник по туризму заместителя главы КГГА Алексей Евченко в эфире "ГС" рассказал, что с момента проведения Евро-2012 гостиничный рынок стал более профессиональным.
    Логотип Евровидения
    УНИАН
    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. До Евровидения-2017 остается буквально несколько месяцев. В столице уже начали готовиться к проведению международного песенного конкурса. Готовится к событию и гостиничный бизнес: в отелях и хостелах уже начали бронировать места на период проведения Евровидения-2017. Причем первая волна бронирования была еще в декабре, сразу после того, как Киев официально объявили принимающим Евровидение городом. Вторая волна бронирований началась в середине февраля, как только стартовала продажа билетов на конкурс.
    Эмблема Евровидения в Киеве
    УНИАН
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    Как отельный бизнес готовится к Евровидению, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал советник по туризму заместителя главы Киевской горгосадминистрации, управляющий партнер компании ArtBuild Hotel Group Алексей Евченко.

    "У нас гостиничный рынок стал более профессиональным с момента проведения Евро-2012. Тогда, можно сказать, реакция была спонтанная, хотелось побольше заработать, и гостиницы еще не умели правильно относится к тому туристическому потоку и не могли правильно спрогнозировать и спланировать. К Евровидению-2017 они подходят гораздо более вдумчиво, мы видим, что оценка цен на момент, когда будет проведение этого мероприятия, уже более сбалансированная, взвешенная. Цены, конечно, поднялись. В гостиницах, которые управляются международными группами, в среднем, эта цифра где-то 30, 40, 45%, и это нормально, это как раз на две недели мая", — отметил Евченко.

    Напомним, в середине февраля КГГА предостерегла гостиницы от повышения цен во время Евровидения.

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