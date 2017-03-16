Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике на месяц

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Кабмин Украины на заседании в четверг продлил чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц, следует из трансляции на телеканале "112 Украина".

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"Есть предложение, чтобы мы продлили чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц, это дает нам возможность на стабильное прохождение всех трудностей", — сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, после чего решение было принято.

Напомним, правительство Украины 15 февраля приняло решение о введении на месяц чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса.

Решение вступило в действие 17 февраля, оно может быть продлено еще на один месяц.