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    Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике на месяц

    (обновлено: )6110
    Премьер заявил на заседании Кабмина, что есть предложение, чтобы чрезвычайные меры в энергетике были продлены еще на месяц. После этого решение было принято.
    Здание Кабинета министров Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Кабмин Украины на заседании в четверг продлил чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц, следует из трансляции на телеканале "112 Украина".

    Президент Украины Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Блокада Донбасса, Порошенко и разрыв шаблона

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    "Есть предложение, чтобы мы продлили чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц, это дает нам возможность на стабильное прохождение всех трудностей", — сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, после чего решение было принято.

    Напомним, правительство Украины 15 февраля приняло решение о введении на месяц чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса.

    Решение вступило в действие 17 февраля, оно может быть продлено еще на один месяц.

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