Гройсман призвал Парасюка не прятаться за своим мандатом

КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя конфликт возле Славянска, посоветовал депутатам не прятаться за мандатами, которые обеспечивают якобы безграничную неприкосновенность. Об этом он заявил на заседании Кабмина.

Гройсман подчеркнул важность действий правоохранителей, которые не допустили провокации и проявили выдержку.

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Премьер отметил, что видел видео с места конфликта возле Славянска, когда народный депутат Владимир Парасюк и его сопровождение избили полицейских.

"Стоят украинские воины, воюющие в АТО, которые каждый день под обстрелами, которые понимают, что такое война, несколько лет в тяжелых условиях защищают нашу независимость. Подъезжает лицо, наделенное Конституцией абсолютной неприкосновенностью, и начинает унижать этого человека, оскорблять, угрожать… кричит: "я — народный депутат, я — народный депутат, меня не трогайте", — отметил Гройсман.

Он поблагодарил правоохранителей, которые сейчас несут службу на востоке Украины и защищают украинские границы, за выдержку и защиту государства.

"Все должны быть равны перед законом, все абсолютно: и правоохранители, и народные депутаты, и премьер-министр, и министры. Для того, чтобы быть свободными, нужно быть рабами закона. Убежден в том, что каждый народный депутат должен это делать как пример для всех, а не прятаться за мандатами, которые обеспечивают якобы безграничную неприкосновенность", — подчеркнул глава правительства.

Вечером 14 марта полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

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Нардеп обнародовал видео столкновений между сторонниками торговой блокады в Донбассе и вооруженными спецназовцами. Он сообщил, что начальник ГУ НП в регионе Вячеслав Аброськин выложил "смонтированное видео". По его словам, "в отличие от "раненых" полицейских, со стороны участников блокады так никто и не доехал до больницы".

Позже, как сообщили в областной полиции, правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались через блокпост близ Славянска.

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По факту столкновений на блокпосту под Славянском открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.