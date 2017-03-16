Решения СНБО, будущее Парасюка, парламентский срыв. Мнение Раимова

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию разграничения. Данное решение Совета — временное явление и будет действовать до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных на Донбассе предприятий.

Вторым решением СНБО поручил НБУ и СБУ в течение суток принять решение о санкциях против российских банков в Украине. Также президент Петр Порошенко и глава МВД Арсен Аваков раскритиковали действия народного депутата Владимира Парасюка, который устроил потасовку с полицией при попытке добраться до "редутов" блокадников на Донбассе.

А во время заседания парламента народный депутат Юрий Береза взял слово и предложил запустить в ВРУ правоохранителей, представителей НГУ и Нацполиции, чтобы они рассказали о том, что произошло во время из стычки с Парасюком. В ответ на это вице-спикер ВРУ Оксана Сыроид сказала, что это недопустимо, после чего закрыла утреннее заседание.

Эти и другие ключевые события в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Дмитрий Раимов.

О РЕШЕНИИ СНБО ПОДДЕРЖАТЬ ТОРГОВУЮ БЛОКАДУ ДОНБАССА

Ключевое событие произошло на заседании СНБО. Было принято решение прекратить перемещение грузов через линию разграничения. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил об этом после самого заседания. Среди прочего Турчинов заявил о насильственном захвате украинских предприятий, расположенных на территории ОРДЛО. twitter.com/poroshenko Фотоитоги 15 марта: экстренное заседание СНБО, Парасюк под Славянском, снежный шторм в США

Такое решение СНБО было неожиданностью?

— Действительно, два вопроса выносились: вопрос банковской системы и вопрос блокады. И новость о том, что это будет основной темой, пришла поздно вечером 14 марта. И 11 предприятий компании ДТЭК, которые перешли полностью под контроль временной администрации ДНР/ЛНР, отказались платить налоги на той территории — и пришлось закрыться.

При этом "Метинвест" заявляет о потере контроля над всеми предприятиями.

— Да. Мало кто из журналистов заметил, что президент сказал, что это временная мера, пока украинские предприятия не вернутся обратно.

Что эта информация нам дает? Что были переговоры с ДНР/ЛНР, как бы мы их не называли, о том, чтобы все-таки предприятия не закрывали и они в дальнейшем там работали при каких-то условиях. Я так понимаю, какая-то сумма денег оставалась бы там, но продукция и налоги должны были бы поступать в госбюджет в Киеве. И, судя по всему, не достигли договоренностей.

И вот эта мера, что мы блокируем полностью все, но оставляем некий ручеек, чтобы не было гуманитарного кризиса, подтверждает то, что мы вступили в фазу контрпротивостояния уже в финансовой части.

То есть это реакция на решение ввести внешнее управление, "национализацию", чем на саму блокаду?

— Блокадники, "Самопомич" не имеют никакого отношения сейчас к решению президента и СНБО. Основная суть — это потеря украинских предприятий. Если эти предприятия не будут возвращены, они физически будут находиться там, но работать и платить налоги в Украину, мы получим порядка 300-400 тысяч безработных, и государственный бюджет Украины не получит порядка 38-40 миллиардов гривен, а это порядка 1,5 миллиарда долларов. Подчеркну, это больше, чем сейчас дает нам МВФ кредитования.

Мы получим огромнейшую брешь налоговых поступлений и подорожание коммунальных услуг вновь. Если сейчас предприятия не вернутся под юрисдикцию Украины, значит уголь опять мы будем закупать не по 1700 гривен, а по 3000-3500 гривен, значит коммунальные тарифы вновь вырастут практически в два раза. Это будут платить предприятия в Украине, ТЭЦ, сфера отопления, сфера коммунальных услуг, и понятное дело, мы это увидим в формате повышения цен на продукты и коммуналку.

Поэтому проблема сейчас не в блокадниках, они могут стоять на тех путях сколько хотят. Но теперь и блокировать нет смысла, и большая финансовая катастрофа впереди. Мы в финансовом плане стоим в моменте 2014 года, когда наша финансовая система может получить очень сильный шоковый удар.

О САНКЦИЯХ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ БАНКОВ И СУДЬБЕ ПАРАСЮКА

Второе решение СНБО — НБУ и СБУ в течение суток должны принять решение о санкциях против российских банков в Украине. Президент Петр Порошенко также раскритиковал действия народного депутата Владимира Парасюка. А глава МВД Арсен Аваков заявил, что Парасюк извращает понятие депутатской неприкосновенности.

Какая судьба ждет депутата Парасюка?

— Тот момент, когда революция должна съедать своих детей. Это говорит любой учебник истории, с которым мы сталкивались в истории.

Когда избивали молодых ребят 1 декабря 2013 года цепями и уголовное дело до сих пор не приведено, причем все видели, кто избивал, и даже знают этих общественных активистов — это были студенты внутренних войск, которые сейчас Нацгвардия. Тогда их не привлекли к ответственности, но я говорил, что это вернется.

Когда Парасюк на заседании комитета с ноги ударил сотрудника СБУ и все кричали в социальных сетях: молодец, так и надо, тогда все говорили нормальные, вменяемые люди, что это плохо кончится. Наконец-то пришло то, что пришло, с Парасюка снимут депутатскую неприкосновенность, вручат подозрение по уголовному делу и дальше будут раскручивать этот маховик серьезно. Не из-за того, что хорошо или плохо бить полицейских. Понятное дело, это отвратительно.

Проблема в том, что у той власти, которая была до 2014 года, был "Беркут". И Яценюк, и Ляшко, и многие другие тогда говорили о том, на чьей стороне "Беркут", того и власть, потому что тогда можно было между народом и властью поставить редуты "Беркута" — и власть бы держалась. Сейчас "Беркута" нет. Армия никогда не станет на защиту власти. Она всегда становится в стороне.

Кто должен стать в условиях, например, массовых акций недовольства между властью и народом? Только те, на кого она может опираться – это Нацгвардия и отданные министру МВД и президенту воинские части, которые могут в случае чего стать между теми, кто кидает кирпичи, и президентом. Понятное дело, президент не будет сам от них отбиваться. Должен кто-то стать между.

Так вот, сейчас власть делает все, чтобы опираться на армию. В 2014 году в инаугурационной речи президент говорил, что армия должна стать элитой и важной частью украинского общества, и всеми остальными путями он пытается укрепить себя. И вот потому нельзя бить полицейских, потому что они должны показать самим полицейским, они должны показать самим военнослужащим, что они на них опираются — и эти ребята могут полагаться на власть.

Минские соглашения нарушаются этим решением СНБО?

— История несоздания гуманитарной катастрофы – это попытка оставить хорошее лицо. То есть мы просто возьмем "Минск-1" и "Минск-2", мы увидим, что поставка самых главных продуктов питания и всего важного, чтобы не было гуманитарной катастрофы – это попытка уйти от ответственности.

Но что нам инкриминируют? Нарушение Минских договоренностей? Давайте будем честно говорить: "Минск" не выполняется. Нам необходим совсем другой формат, который определит дальнейшее развитие региона.

Президент заявил, что под "Минск" подвязаны санкции в отношении России.

— Да. Но если нас будут обвинять в невыполнении только из-за блокады, мы будем инкриминировать вопрос обстрела с другой территории, и здесь постоянно будут эти дискуссии. Санкции не будут сняты, насколько мне известно, они сейчас продолжены, по крайней мере с европейской стороны. Но нам необходимо не только ждать, когда Россия упадет, три года прошло.

Когда говорили в 2014 году, что пока толстый похудеет, тонкий сдохнет, мы к этому пришли: Россия не упала. Она дальше рядом с нами и, кстати, дальше держит нас за одно место на финансовом рынке. Нам необходим другой формат решения, как эти регионы будут жить, потому что классно кричать по поводу войны до последнего патрона, но там наши граждане.

Россия как торговала с Европой, так и торгует, только через Минск. Посмотрите на те показатели, сколько Минск переворачивает через себя продуктов как в одну, так и в другую сторону. Одинаково. Просто на продукты в Россию заходящие наклеивается марка, что это произведено в Беларуси, а обратно выходит та же история, что это произведено в Беларуси, а не в России.

О СРЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ ВР

Во время пленарного заседания народный депутат Юрий Береза взял слово и предложил запустить в ВРУ правоохранителей, представителей НГУ и Нацполиции, чтобы они рассказали о том, что произошло между Владимиром Парасюком и полицией. Вице-спикер ВРУ Оксана Сыроид сказала, что это недопустимо. Когда правоохранителей все же стали заводить в зал, она закрыла утреннее заседание. В связи с этим коалиция требует отставки и лишения звания депутата Оксаны Сыроид, потому что она якобы незаконно закрыла заседание, не имея на это полномочий.

Как вы прокомментируете срыв заседания парламента?

— Есть регламент ВРУ, это статья №5, часть 2, где написано, кто может находиться в зале в момент самой сессии. Там запрещено находиться посторонним людям, только на третьем этаже, в ложе для гостей. В сам сессионный зал никто не имеет право заходить.

Есть от 10 декабря 2014 года временное правило, которое до сих пор действует, по поводу входа гостей на территорию ВРУ. То, что Сыроид закрыла заседание, напрямую регламентом не запрещается. Она могла закрыть заседание, она могла объявить перерыв. Напомню, она единственная была из руководства ВРУ в тот момент в зале.

Где еще один вице-спикер, где глава ВРУ? Они прекрасно понимали, что будет, потому что людей в камуфляже в ВРУ не могли бы завести, если бы не запросили разрешения у коменданта. Такая система.

Для этого и просили перерыв фракции коалиции, чтобы оформить пропуски этим людям?

— Я уверен, что Парубий, а значит и президент, знали, что этот цирк будет происходить в ВРУ, и дали одобрение. Мы прекрасно понимаем, что Парубий сам решения не принимает. Прекрасно понимали, что этот цирк будет и использовали для того, чтобы создать медиа-картинку против Парасюка и блокадников. Это основная политтехнологическая цель.

Почему на трибуне парламента? Потому что если бы не было всего этого сыр-бора, а был бы просто пресс-брифинг в кулуарах ВРУ, то этих полицейских никто в жизни даже не показал бы по телевизору. А тут — прямо на заседании ВРУ, прямо в камуфляже вся эта история.

Значит, нарушение там есть только со стороны руководства ВРУ и людей, которых завели через правительственную ложу. Они не имели права там находиться. Это административная ответственность. Но с того момента, когда зашли туда люди в камуфляже, украинского парламента как такового, работающего, уже не существует. Нет независимого главы парламента.

Пропал пиетет к парламенту в 2014 году, когда основной причиной для перевыборов стала инаугурационная речь президента, когда сказали, что парламент не отвечает настроениям общества, и это был повод неконституционный распускать парламент, это была причина: давайте, ребята, расходитесь.

Тогда, извините, плюнули в парламент как на институцию. И сейчас заходят кто хочет к парламентской трибуне, включают микрофоны. Грынив и компания сели за парламентскую трибуну и давай делать "дыр-дыр-дыр", как дети, играясь в парламентариев.

Кто именно заводил этих людей в парламент?

— Они зашли с ложи правительственной, потому мог заводить кто угодно, но 100% из большинства и 100% человек, который не последний в парламенте. Геращенко мог, конечно же, но без разрешения аппарата ВР, который точно мог получить распоряжение только от одного человека парламенте – это Парубий. Вопрос в том, кто ему дал распоряжение.

Когда говорят об антикоррупционных органах, о политической коррупции, нам нужно понять, что у нас нет органа, который может спросить у основных чиновников: а под чьим распоряжением работаешь, господин?

По поводу Сыроид, уйдет ли она из кресла вице-спикера, об этом говорят давно. Напомню, что она ставленница "Самопомичи", и вполне может быть такая история, чтобы ее сняли с должности. Но даже среди большинства, какое бы оно не было склеенное из того, что было, не хватает голосов, чтобы ее снять, потому что там здоровых людей немало, и они понимают, что появление людей в камуфляже, в берцах на парламентском паркете крайне отрицательно. Такого не может быть в европейском парламенте. А Сыроид поступила абсолютно согласно регламенту. Она могла или закрыть заседание, или объявить перерыв.

Понесет ли кто-то ответственность за это происшествие?

— Единственный, кто понесет ответственность в этой всей истории – либо начальник комендатуры, либо охрана, которая допустила их в зал. Когда депутат выходит на любой из эфиров и говорит: друзья, давайте будем призывать к законности, нужно понимать, что не нужно требовать от обычного украинца законности, если ты берешь и сам нарушаешь закон.

Не случится ли так, что это будет переломным моментом и для полиции?

— Переломный момент по поводу полиции, когда их начнут так же обзывать, когда они попадут в неприятнейшую ситуацию, большинство, напишет заявления. И у нас тогда преступность не то что захлестнет города, просто это станет нормой жизни. Здравствуйте, 90-ые.

Может спокойно исполнительная власть работать без работающего парламента. При Януковиче как-то работали. Голосовали по руке покойного Чечетова. Нет парламента – спокойно себя чувствует исполнительная власть. Работаем в ручном режиме, как мы привыкли. Поэтому не будет парламента – будет себя спокойно чувствовать исполнительная власть.

Проблема в том, что оппозиция будет себя чувствовать ущемленной. А вот здесь уже начало первой весточки нового Майдана. Я уже третий раз ссылаюсь на инаугурационную речь президента, где первый закон, по его мнению, должен быть принят – закон об оппозиции. А его до сих пор нет.

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А эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире "ГС" заявил, что сегодня власть не выполняет свои функции, и сотрудники полиции стали заложниками выяснения отношений между политическими группами.