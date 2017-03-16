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    Парасюк о "манипуляторе" Аброськине и "двуликом" Порошенко

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    "Шоу Парасюк": преступление и наказание (137)

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    Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк обратился с речью с редута под Бахмутом Донецкой области. По его словам, участники блокады Донбасса не намерены расходится.
    facebook.com/volodymyr.parasiuk

    Владимир Парасюк назвал главу Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина "лжецом", комментируя скандальные события под Славянском и Краматорском, в ходе которых, по данным полиции, получили ранения семь правоохранителей.

    "В течение дня я видел, как он (Аброськин — Ред.) всех обманывает, манипулирует фактами и говорит неправду", — заявил Парасюк в видеообращении, допустив, что пострадавшие правоохранители, вероятно, "сами себя ранили".

    Петр Порошенко на заседании СНБО
    twitter.com/poroshenko
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    Комментируя последние решения президента Петра Порошенко, Парасюк назвал главу государства "двуликим".

    "Вы (Петр Порошенко — Ред.) — дешевая копия Януковича. (…) Мы знаем, как вы обманываете людей", — подчеркнул нардеп, призвав всех аплодировать президенту, поскольку он "творит чудеса".

    Вечером 14 марта полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей

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    Нардеп обнародовал видео столкновений между сторонниками торговой блокады в Донбассе и вооруженными спецназовцами. Он сообщил, что начальник ГУ НП в регионе Вячеслав Аброськин выложил "смонтированное видео". По его словам, "в отличие от "раненых" полицейских, со стороны участников блокады так никто и не доехал до больницы".

    Позже, как сообщили в областной полиции, правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались через блокпост близ Славянска.

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    По факту столкновений на блокпосту под Славянском открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.

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