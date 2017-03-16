Парасюк потерял ощущение реальности, ВР даст свою оценку - Гончаренко

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк, увидев, что никто не реагирует на его проступки, полностью потерял ощущение реальности, считает нардеп от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

"История с Владимиром Парасюком — классический пример того, когда человек становится все более и более нахальным, почувствовав свою полную безнаказанность. Вчера он на заседании парламентского комитета бьет ногой по спине какого-то условного коррупционера, завтра, войдя в раж, распускает руки в отношении обычных людей, абсолютно нормальных ребят-полицейских, которые пытаются охранять правопорядок. Не удивлюсь, если вскоре Парасюк собьет кого-нибудь на автомобиле и спокойно покинет место происшествия. Проблема заключается в том, что не понятно, что этот молодой политик может отчебучить еще через месяц-два. Увидев, что никто не реагирует на его проступки, Парасюк полностью потерял ощущение реальности", — отметил депутат.

По словам Гончаренко, в Раде найдутся голоса за снятие неприкосновенности с Парасюка.

"Этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы. Если же будет представление Генеральной прокуратуры о снятии с Парасюка депутатской неприкосновенности, то Верховная Рада, не сомневаюсь, даст свою оценку. Считаю, что великого Парасюка, равно как всех остальных депутатов восьмого созыва, нужно лишать депутатского иммунитета", — подытожил он.

Вечером 14 марта полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

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Нардеп обнародовал видео столкновений между сторонниками торговой блокады в Донбассе и вооруженными спецназовцами. Он сообщил, что начальник ГУ НП в регионе Вячеслав Аброськин выложил "смонтированное видео". По его словам, "в отличие от "раненых" полицейских, со стороны участников блокады так никто и не доехал до больницы".

Позже, как сообщили в областной полиции, правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались через блокпост близ Славянска.

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По факту столкновений на блокпосту под Славянском открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.