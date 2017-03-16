наверх
16.03.201713:01
Курсы валют НБУ
  • EUR28.55- 0.05
  • USD26.88- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Парасюк потерял ощущение реальности, ВР даст свою оценку - Гончаренко

    Тема:

    "Шоу Парасюк": преступление и наказание (140)

    (обновлено: )19920
    По мнению народного депутата Алексея Гончаренко, если в Верховную Раду поступит представление о снятии неприкосновенности с Владимира Парасюка, парламент поддержит эту инициативу.
    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк, увидев, что никто не реагирует на его проступки, полностью потерял ощущение реальности, считает нардеп от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

    "История с Владимиром Парасюком — классический пример того, когда человек становится все более и более нахальным, почувствовав свою полную безнаказанность. Вчера он на заседании парламентского комитета бьет ногой по спине какого-то условного коррупционера, завтра, войдя в раж, распускает руки в отношении обычных людей, абсолютно нормальных ребят-полицейских, которые пытаются охранять правопорядок. Не удивлюсь, если вскоре Парасюк собьет кого-нибудь на автомобиле и спокойно покинет место происшествия. Проблема заключается в том, что не понятно, что этот молодой политик может отчебучить еще через месяц-два. Увидев, что никто не реагирует на его проступки, Парасюк полностью потерял ощущение реальности", — отметил депутат.

    Блокада Донбасса. Парасюк о скандальных событиях. Видео
    facebook.com/volodymyr.parasiuk
    Парасюк о "манипуляторе" Аброськине и "двуликом" Порошенко

    По словам Гончаренко, в Раде найдутся голоса за снятие неприкосновенности с Парасюка.

    "Этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы. Если же будет представление Генеральной прокуратуры о снятии с Парасюка депутатской неприкосновенности, то Верховная Рада, не сомневаюсь, даст свою оценку. Считаю, что великого Парасюка, равно как всех остальных депутатов восьмого созыва, нужно лишать депутатского иммунитета", — подытожил он. 

    Вечером 14 марта полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей

    Смотрите также: "Никто не проедет!". Парасюк vs вооруженные спецназовцы

    Нардеп обнародовал видео столкновений между сторонниками торговой блокады в Донбассе и вооруженными спецназовцами. Он сообщил, что начальник ГУ НП в регионе Вячеслав Аброськин выложил "смонтированное видео". По его словам, "в отличие от "раненых" полицейских, со стороны участников блокады так никто и не доехал до больницы".

    Позже, как сообщили в областной полиции, правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались через блокпост близ Славянска.

    Читайте также — Странные итоги спецоперации в Кривом Торце: задержали, проверили, отпустили

    По факту столкновений на блокпосту под Славянском открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Андрей Тетерук. Архивное фото
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Блокпост силовиков на въезде на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Архивное фото
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Депутат Верховной Рады Оксана Билозир. Архивное фото
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ