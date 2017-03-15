Это "шоу Парасюк" пора уже прекращать - Шабовта

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Участники торговой блокады отказались предоставлять документы на огнестрельное оружие, чем спровоцировали конфликт с правоохранителями на блокпосту в Славянске. Более 35 участников блокады двигались из Харькова в направлении Славянска колонной из 13 автомобилей.

Полицейские объяснили гражданам, что они въезжают с оружием в зону проведения АТО и попросили предъявить документы на оружие. Они отказались. В результате словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого граждане проявляли пренебрежение к закону, препятствовали полицейским выполнять свои служебные обязанности по обеспечению общественной безопасности. А народный депутат Владимир Парасюк начал наносить удары полицейским и пытался вырвать у них оружие.

Заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что в результате потасовки пострадали семеро полицейских. Правоохранители с телесными повреждениями разной степени тяжести находятся в больнице.

Аброськин отметил, что колонна с участниками блокады продолжила движение в сторону Бахмута. По его словам, инициатором конфликта на блокпосту был депутат Владимир Парасюк.

Страна пропитана конфликтогеном и эти настроения нужно немедленно погасить, иначе разгорится пламя, считает эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

"Участвовавшие в конфликте с полицейскими граждане — это абсолютно заангажированные и аморальные люди. Которые аморальны, потому что лезут в любой конфликтный процесс ради денег и им нет оправдания. Я с ужасом наблюдал, как вчера образец подобного поведения демонстрирует народный депутат. Мы видели, как вел себя Семен Семенченко по отношению к начальнику Донецкого полицейского главка. Мы неоднократно видели "шоу Парасюк", которое уже надо прекращать. Он ведет себя как животное. Мне жалко, что эти распоясавшиеся, ничего не значащие человечишки, подобным образом себя реализуют. И вел он себя так только потому, что его никто не наказывает, что все вокруг кричат: "Это же народный депутат и ему все можно". И правоохранители, боясь увольнений или же неприятностей по службе, себя так сдержанно ведут", — констатирует Сергей Шабовта.

Сегодня эксперты едины в мнении, что нельзя было давать время на разгорание этого конфликта на Востоке.

"Украина сегодня пропитана конфликтогеном. Мы видим, что во всех этих конфликта принимают участие маргиналы — люди, которые ничего не имеют за душой. У которых нет ни семьи, ни бизнеса, ни образования — ничего. Но они очень активная среда и вспыхивают от любого огонька. Во время проверки барикадеров оказалось, что в их массе затесались ранее судимые люди. Им эта среда полезна и удобна, они находят там свои преступные интересы. Ситуация сегодня приняла антагонистический характер — боится острых решений президент, словоблудием занимается ВР и есть большой риск, что без мощной разъяснительной работы, если просто бросить силовиков, этим можно разжечь пожар. Мы же видели реакцию западной Украины, где тут же начали вспоминать все свои былые навыки 2013 года. Мы видим раскол мнений. Общество поддерживает и не поддерживает блокаду в равных долях 50/50. Это очень опасная ситуация. Если усилится конфликт, и он перейдет в жесткую фазу, общество будет расколото напополам. И этого конфликта панически боится президент и все его окружение, так как власть сегодня балансирует на лезвии ножа и чувствуют они себя крайне неуютно", — подчеркивает Шабовта.

В то же время, как считает эксперт по безопасности, то что полиция сегодня вступает в открытое противостояние с кучкой активистов и терпит нападки и унижение, не говорит о том, что она не в состоянии защитить граждан. Это две большие разницы.

"Здесь есть большая угроза того, что переступи полиция черту, в ответ может начаться стрельба и Княжичи просто скромно отдыхают по сравнению с тем, что может произойти. И те, кто принимают решение, боятся дать команды к применению силы. Полицейские стали заложниками политического многослойного конфликта. И стоит им переступить черту — их сделают виновными. Полицейские этого боятся значительно больше, чем выглядеть трусливыми в конфликте с бунтарями", - подчеркивает Сергей Шабовта.

Поэтому полиция выбрала правильную линию — старается избегать прямого конфликта.

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