Луценко: Парасюк зашел слишком далеко, ему могут выдвинуть подозрение

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил выдвижения подозрения народному депутату Владимиру Парасюку, сообщает УНИАН.

"К сожалению, основания для представления в отношении народного депутата Парасюка есть давно", — сказал Луценко.

По его словам, у него были надежды, что "человек достаточно эмоциональный… может себя взять в руки, дисциплинировать, но, к сожалению, Парасюк заходит каждый раз все дальше".

"С моей точки зрения, события, а собственно, вооруженное нападение на бывшего добровольца, а ныне журналиста Дзиндзю, а также вчерашние силовые действия в отношении добровольцев в рядах Национальной гвардии переходят все границы", — сказал генпрокурор.

Луценко отметил, что не будет перечислять все случаи, но эти два сейчас находятся в центре внимания общества.

"Не буду скрывать того, что сейчас они находятся также в центре внимания следователей. Буквально сегодня следователи МВД, которые возбудили соответствующие производства и провели соответствующие следственные действия и в случае Дзиндзи, и в случае военнослужащих Национальной гвардии, встречаются с прокурорами. В случае, если будет достаточно оснований, дело перейдет в главное следственное управление Генпрокуратуры Украины, и это может привести к выдвижению подозрения народному депутату Парасюку", — сказал Луценко.

Накануне полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк.

По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.