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    Луценко: Парасюк зашел слишком далеко, ему могут выдвинуть подозрение

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    Конфликт Парасюка и силовиков в Донбассе (127)

    (обновлено: )24
    По словам Луценко, у него были надежды, что "человек достаточно эмоциональный... может себя взять в руки, дисциплинировать, но, к сожалению, Парасюк заходит каждый раз все дальше".
    Юрий Луценко
    Фото со страницы ГПУ в Facebook

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил выдвижения подозрения народному депутату Владимиру Парасюку, сообщает УНИАН.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    112 Украина/Youtube/Скриншот
    Политэксперт о туманном будущем Парасюка, Садового и Тимошенко

    "К сожалению, основания для представления в отношении народного депутата Парасюка есть давно", — сказал Луценко.

    По его словам, у него были надежды, что "человек достаточно эмоциональный… может себя взять в руки, дисциплинировать, но, к сожалению, Парасюк заходит каждый раз все дальше".

    "С моей точки зрения, события, а собственно, вооруженное нападение на бывшего добровольца, а ныне журналиста Дзиндзю, а также вчерашние силовые действия в отношении добровольцев в рядах Национальной гвардии переходят все границы", — сказал генпрокурор.

    Луценко отметил, что не будет перечислять все случаи, но эти два сейчас находятся в центре внимания общества.

    "Не буду скрывать того, что сейчас они находятся также в центре внимания следователей. Буквально сегодня следователи МВД, которые возбудили соответствующие производства и провели соответствующие следственные действия и в случае Дзиндзи, и в случае военнослужащих Национальной гвардии, встречаются с прокурорами. В случае, если будет достаточно оснований, дело перейдет в главное следственное управление Генпрокуратуры Украины, и это может привести к выдвижению подозрения народному депутату Парасюку", — сказал Луценко.

    Накануне полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк.

    По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

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