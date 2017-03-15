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    Конфликт Парасюка с силовиками в Славянске: Аброськин сделал заявление

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    Конфликт Парасюка и силовиков в Донбассе (93)

    (обновлено: )71720
    Прокурор и будет решать, открывать ли уголовное производство по этому факту, сообщил во время брифинга начальник донецкой полиции Вячеслав Аброськин.
    Столкновения на блокпосту в Славянске с участием нардепа Владимира Парасюка
    МВД Украины

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Полиция Донецкой области довела до прокурора области информацию про потасовку участников блокады во главе с нардепом Владимиром Парасюком с полицейскими.

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    Прокурор и будет решать, открывать ли уголовное производство по этому факту, сообщил во время брифинга начальник донецкой полиции Вячеслав Аброськин.

    "Данную ситуацию я довел до прокурора области и прокурор области должен принять решение об открытии уголовного производства по нападению на сотрудников полиции и нанесение им телесных повреждений", — сказал он.

    Во вторник, 14 марта, полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

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