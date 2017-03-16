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    Парасюк о событиях в парламенте: с трибуны ВР выступали рабы

    Тема:

    "Шоу Парасюк": преступление и наказание (134)

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    Скандальный народный депутат поблагодарил вице-спикера Верховной Рады Оксану Сыроид, которая закрыла утреннее заседание парламента после прихода в зал заседаний правоохранителей.
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Владимир Парасюк/Facebook

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк, в очередной раз оказавшийся в эпицентре общественного и политического скандала, поблагодарил вице-спикера Верховной Рады Оксану Сыроид "за стойкость".

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    Во время утреннего заседания ВР в среду фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Радикальной партии" призвали дать возможность сотрудникам правоохранительных органов, которые стали участниками конфликта на блокпосту под Славянском с участием внефракционного депутата Владимира Парасюка, выступить в парламенте. После этого вице-спикер Оксана Сыроид объявила утреннее заседание закрытым, что вызвало возмущение у нардепов.

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    "Хочу поблагодарить Оксану Сыроид за ее стойкую позицию. Она сегодня повела себя, как настоящий воин. Спасибо, госпожа Оксана. Я знаю точно, что вы когда-то станете председателем Верховной Рады Украины, и в нашем государстве воцарятся настоящие традиции мирового парламентаризма", — написал Парасюк на своей странице в Facebook.

    Нардеп также весьма нелестно высказался в адрес правоохранителей, пришедших в Раду. 

    "С трибуны ВР, нарушая Конституцию Украины, выступали рабы, которые продали свою душу дьяволу за шоколад. На этом я завершаю говорить об отвратительном и лживом. P.s. Скоро режима Порошенко придет конец и мы спросим со всех, кто ему прислуживал. Мы Януковича победили, а вы — это жалкая демоверсия", — добавил Парасюк.

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    Как сообщалось, вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид заявила, что, проведя правоохранителей в зал заседаний парламента, нардепы нарушили регламент ВР. 

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