Тетерук: такие депутаты, как Парасюк, стране не нужны

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Прокуратура Донецкой области открыла уголовное производство по факту нападения на полицейских. Накануне вечером произошло сразу несколько конфликтов на блокпостах между полицией Донецкой области и участниками блокады, среди которых был и народный депутат Владимир Парасюк. Нардеп сопровождал колонну автомобилей, которые направлялись в Бахмут, чтобы присоединиться к участникам блокады Донбасса. Однако при попытке проверки документов нардеп Парасюк оказывал сопротивление правоохранителям, унижал их, угрожал и спровоцировал драку.

В результате — по данным правоохранителей — семь полицейских, получили различные травмы. По словам самого Парасюка, пострадали и семь его собратьев. В итоге колонна автомобилей прорвалась через блокпост. И остановили участников этого "автопробега" уже у Краматорске только после того, как полицейские сделали предупредительные выстрелы в воздух.

При этом Парасюк снова вступил в стычку с силовиками и всячески их оскорблял, демонстрируя свою депутатскую неприкосновенность. Теперь же парламентские коллеги требуют наказать внефракционного депутата Парасюка.

Заслуживает ли Владимир Парасюк наказания, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал народный депутат от "Народного Фронта" Андрей Тетерук.

(публикуется на языке оригинала)

Як у парламенті оцінюють поведінку депутата Парасюка?

— Дуже шкода, що насамперед не було і нема засудження суспільства. Тої більшості суспільства, яка спонукала нардепа Парасюка прогресувати в своєму поведінковому невігластві.

Це починаючи з того, як на засіданні комітету він дозволяв собі бити людей ногами. Після цього підбадьорений "Володя, давай, бий далі", він допрогресувався до того, що почав за допомогою транспорту давити тих офіцерів, які виконують обов'язки в зоні АТО і забезпечують нам мир і спокій в наших містах.

І дуже погано, що він не розуміє важкості своїх дій і заяв. Більше того, абсолютно є ганебним і неприпустимим те, що він прикриває явно злочинні дії, своєю депутатською недоторканістю. Вона дається для того, аби мати можливість висловлювати свою політичну позицію.

Якщо він хоче висловлювати свою політичну позицію, тоді його місце в парламенті. А якщо він ховається від кримінального переслідування, здійснюючи злочини, покриваючи підрив залізничних колій, роблячи злочини проти офіцерів і нацгвардійців, то це викликає абсолютно справедливе обурення депутатів в парламенті.

На засіданні комітету з питань національної безпеки та оборони ми розглядали дії нардепів, які покривали блокувальників. Ми оцінили те, що відбулось і звернулись до ГПУ, щоб вона зібрала всі документи стосовно протиправних дій цих депутатів, надала правову оцінку і винесла це на розгляд ВР.

Якщо таке подання від Генпрокуратури все ж таки надходить, чи було б результативним голосування у парламенті про необхідність зняття депутатського імунітету з пана Парасюка? Украинское фото Это "шоу Парасюк" пора уже прекращать - Шабовта

— Як ви вважаєте, людина, яка бере і погрожує вогнепальною зброєю журналістам, офіцерам поліції, яка може націлити зброю заради куражу і розказувати, що я нардеп, а ви бидло… кому потрібен такий нардеп? Україні точно не потрібен. Якщо він неправильно розуміє надані йому депутатські повноваження, то це треба виправляти.

Якщо він сам не може виправити, то ВРУ йому допоможе виправити його поведінку. І навіть якщо прийдеться зняти недоторканність і притягнути його до кримінальної відповідальності, враховуючи низку злочинів, яку повинна сформулювати і надати парламенту ГПУ.

Также свое мнение по поводу произошедшего в эфире радиостанции Голос Столицы выразила политтехнолог Екатерина Одарченко.

Як ви вважаєте, пан Парасюк перейшов межу, за якою він може бути цілком доторканим?

— Таку модель поведінки потрібно розглядати в міжнародному аспекті. У багатьох дипломатів Україна асоціюється з хабарництвом в країні і з тим, що в українському парламенті депутати б'ють одне одного. Так відбуєваться тому, що такі картинки приємні для медіа і вони охоче розповсюджуються.

Якраз пан Парасюк не є активним законотворцем. Він є людиною, яка проявила себе як активіст під час Майдану і це викликає повагу. Все ж таки не можна прийти без досвіду і бути хорошим нардепом. Це зрозуміло людям раціонально мислячим, але не зрозуміло емоційно мислячому виборцю.

У нас здебільшого вибір здійснюється на базі емоцій і маркерів цієї галузі. Тому, я думаю, що покарання не буде тому, що Парасюк електорату подобається. Він тут може стати жертвою тиску з боку БПП або Луценка.

Навіть депутатську недоторканність не знімуть?

— Питання депутатської недоторканності — це питання до парламенту. Якщо парламент проголовує за покаранея, це стане колективною відповідальністю. Я маю на увазі доведення розслідування до кінця і притягнення його до кримінальнох відповідальності. Я вважаю, що до кримінальної відповідальності не дійде. Безумовно, всі ці процеси є поганими для нас як країни.

Якщо Парасюк не буде покараний, чи це матиме фатальні наслідки для правоохоронної системи?

— Люди не вірять, що вони захищені, особливо від свавілля влади. Якщо у людей крадуть гаманець в метро, то ніхто цієї справою не займається. І так само люди розуміють, що немає санкцій до тих посадовців, які здійснюють відверті злочини. Тому справа Парасюка не буде вирішальною.

Вирішальними є щоденна зустріч громадян України з відсутністю санкцій за будь-якого типу правопорушеннь, починаючи від неправильного паркування, яке створює колапс на дорогах, закінчуючи поведінкою Парасюка. В нормальній країні, в принципі, подібну поведінку депутата засуджує відразу партія.

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Ранее эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире "ГС" заявил, что сегодня власть не выполняет свои функции, и сотрудники полиции стали заложниками выяснения отношений между политическими группами.

Также в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Сергей Быков заявил, что Парасюка могут лишить свободы сроком до пяти лет.