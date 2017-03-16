Гройсман: пенсионная система может стать бездефицитной к 2024 году

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пенсионная реформа Украины при условии качественного реформирования может стать бездефицитной к 2024 году.

Об это он заявил на бизнес-форуме в Киеве.

"Дефицит пенсионного фонда равняется почти 50%. Так пенсионная система работать не может, с учетом того что 80% украинских пенсионеров находятся на минимальной пенсии. Мы должны изменить эту систему, предоставить систему, которая будет справедливой к работающим людям, и это будет означать, что, по нашим расчетам, эта система к 2024 году может стать абсолютно самодостаточной и бездефицитной", — сказал он.

Ранее директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Ирина Ковпашко сообщила, что в Украине "10 работающих содержат 9 пенсионеров, если считать не только наемных работников, но и самозанятых лиц, и физлиц-предпринимателей".