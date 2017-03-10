В каждой Европе своя колбаса… свои пенсии и песни

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Павел Рудяков, эксперт

Поводом для того чтобы вернуться к рассуждениям о европейском единстве, взглянув на проблему с долей критичности, послужила история, связанная с исследованием качества продуктов питания в разных странах и регионах Европейского Союза. Его провели одновременно в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии, придя к идентичным результатам. Одним из них стал научно обоснованный вывод, согласно которому продукты, производимые профильными ТНК, отличаются по своему составу и качеству в зависимости от того, для какой из стран ЕС они предназначены. В колбасе, продающейся в магазинах Германии и Австрии, мяса больше, чем в той, что украшает прилавки в странах "Вышеградской группы", а также Хорватии. В печенье и ряде других сладостей вместо полезных животных жиров, как для европейцев из "старой" Европы, присутствует не очень полезное, а иногда и вредное пальмовое масло для тех, кого принято именовать европейцами "новыми".

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Такое положение дел не является следствием разовых недосмотров, систематических нарушений или, упаси Господи, фальсификаций. Отнюдь! Оно – прямой результат торговой политики крупных транснациональных производителей. Упоминать публично об этом ни внутри самих ТНК, ни в Европе, ни за ее пределами по ряду причин не принято, но факт остается фактом: с точки зрения качества продуктов питания Европейский Союз неоднороден. Состав колбасы одного и того же типа для разных стран различен. Нормативы производителей позволяют вносить коррективы в набор ингредиентов, используемых для производства конечного продукта, в зависимости от ряда параметров, начиная с цены реализации. Существует негласное разделение на потребителей первого и второго сорта. О том, существует ли третий, можно только догадываться. Как и о том, что если существует, то охватывает ли страны ЕС или включает соседей, партнеров, "ассоциированных" членов, к числу которых относится Украина.

Тему, выдвинутую на повестку дня общеевропейского обсуждения чехами, словаками, поляками и венграми, многие годы упорно замалчивали. Делалось это в интересах всесильных ТНК, которые в данном случае совпадали с интересами европейских институтов, осуществляющих свою деятельность с оглядкой на пожелания европейских грандов, таких как Германия, Франция, Италия, до недавнего времени – Великобритания. Предстоящий разговор станет первым в своем роде. О существовании проблемы будет публично заявлено. В том же, что ее удастся сразу же разрешить так, как того хотелось бы заявителям, сомневаются даже они сами. Разговоры о равенстве и внутреннем единстве это – разговоры, а бизнес – это бизнес. То, что невыгодно с точки зрения получения прибыли, если и имеет право на жизнь, то разве что за счет спонсорских взносов, о которых в случае с разной по качеству колбасой для немцев и словаков мечтать не приходится.

Представители Чехии, Словакии, Венгрии, Польши на основании проведенных ими исследований заявляют, что целые группы продуктовых товаров от транснациональных корпораций в их странах отличаются в худшую сторону от тех их аналогов, которые поставляются в магазины и супермаркеты их соседей — Германии и Австрии. Специальная комиссия правительства Словакии обнаружила расхождения не только в цвете, вкусе и текстуре продуктов с тем же наименованием в идентичных упаковках, но и уменьшение доли мяса, рыбы, фруктов, использование пальмового масла вместо животных жиров и некоторые другие отклонения. Этот факт вызвал не просто неудовольствие и самих словаков, и их соседей по "новой" Европе, а негодование. Под сомнение оказались поставлены фундаментальные основы европейской интеграции и европейского единства.

Масла в огонь разгорающихся дискуссий, грозящих выйти далеко за рамки рутинного обсуждения количества мяса в колбасе, подлили новые данные об уровне пенсионного обеспечения в разных странах Евросоюза. О том, что пенсии у европейцев, как и колбаса, тоже разные, было известно. В Германии они заметно выше, чем в тех же Чехии, Словакии, Польше, Венгрии. Свежие данные социологических опросов свидетельствуют о том, что почти 85% немецких пенсионеров, независимо от того, проживают ли они на территории бывшей ФРГ или бывшей ГДР, довольны своим материальным положением. Еще 15% – очень довольны. Средняя пенсия около 2 500 евро, на карманные расходы остается около 650-670 евро. О таком уровне не то что пенсий, а зарплат, во многих странах Евросоюза большинству граждан остается только мечтать. Высокие пенсии — это именно то, чем заманивал украинцев в ноябре-декабре 2013 г. с экранов телевизоров Арсений Яценюк, обещая им жизнь, "как в Германии". Заманивал, заведомо зная, что вводит в заблуждение, говоря же прямо и по-простому — врал. Для украинцев его "обіцянки так и остались цяцянками". Для самого Яценюка они обернулись не только карьерным ростом, но и заметным улучшением материального благосостояния. "У меня, – говорит он теперь, ничуть не стесняясь, – есть миллион долларов". А что есть у тех, кому он врал?

Неодинаковая "сортность" европейцев, вдруг публично проявившаяся в истории с колбасой, не является внутренним делом Европейского Союза. Избирательно-разграничительный принцип работает и в отношениях ЕС с третьими странами, теми, кто стремится присоединиться к нему, а также теми, кто, не ставя перед собой подобных целей, сотрудничает с ним. Киев при желании мог уже не раз и не два убедиться в этом на собственном опыте. Или, лучше было бы, видимо, сказать, на собственном печальном опыте. Значительные расхождения между европейской упаковкой товаров и далеко не европейским качеством многих из них украинцы уже успели неоднократно испытать на себе. Причем не только в том, что касается продуктов питания, но и в большинстве других сфер. Одни и те же, если верить названиям, лекарства у них и у нас – это совершенно разные лекарства. Одни и те же наименования бытовой химии тоже – небо и земля. И так далее, и тому подобное. Второсортность даже по отношению к Чехии, Польше и Словакии, в колбасу которым в Европе кладут меньше мяса, чем немцам и австрийцам, превратилась в неотъемлемый атрибут украинского проекта евроинтеграции. Наши элиты, увы, согласились на это и за себя, и за нас. Вот уже и военное руководство страны радостно сообщает о том, что США собираются передать Киеву десантные корабли типа "Island", вышедшие у них из пользования и замененные на новые модели. Для них – рухлядь для нас – новое слово военной науки и техники. Украина не вчера и не сегодня превратилась в страну сэконд-хэнда. Конца краю погружению в неизбывную периферийность и убогую отсталость, определенному для нас под видом "пути в Европу", не видно.

История с колбасой, оказавшейся на поверку в одних странах Европейского Союза европейской на все сто процентов, тогда как в других – только процентов на 70-80, волей-неволей заставляет несколько под иным углом зрения взглянуть на вопрос об общих европейских ценностях. Тех, что якобы объединяют всех европейцев в единый, монолитный, непоколебимый союз. Раз колбаса у немцев и чехов разная, у одних – лучше, у других – хуже, значит и ценности у тех и у других тоже могут быть не совсем общие, не так ли? Конечно, ни непосредственной связи, ни тем более прямой зависимости между мясопродуктами и ценностями нет. Или все-таки есть? Немцы, видимо, склоняются к первому варианту. А вот чехи, словаки, поляки – ко второму. По их мнению, если у Европы общие ценности, то должна быть и одинаковая для всех колбаса. Утопия? Да, безусловно, чистейшей воды утопия. Которая, однако, вполне соответствует красивой сказке об общих европейских ценностях. И о европейском выборе, кстати говоря, тоже.

В этой связи стоило бы, видимо, вспомнить, что проект европейской интеграции, развившийся до уровня, на котором возник Европейский Союз в его нынешнем виде, начинался как общий рынок. Поначалу – только угля и стали, затем – всех остальных товаров и услуг. Рыночная составляющая отошла сегодня на второй или даже, может быть, третий план, но никуда не делась. Законы рынка никто ни в Европе, ни для Европы не отменял и отменять не собирался. Даже ради столь принципиально важной вещи, как общие европейские ценности. Согласно же этим законам, все в этой жизни имеет свою цену, за все надо платить. И за колбасу такого же высокого качества, как у богатого соседа, и за пенсии, и за песни и ценности.