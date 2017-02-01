Какие продукты дорожают в Украине уже сейчас?

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Почти на 14% подорожало в Украине производство сельхозпродукции за год. Об этом информирует Государственная служба статистики. В частности, совокупные расходы на производство растениеводческой продукции возросли более чем на 10,5%, а животноводческой – почти на 21%.

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Что стало причиной скачка стоимости, в эфире радиостанции Голос Столицы директор аграрных консультационных программ Лина Доценко.

Речь идет о подорожании производства всей сельхозпродукции?

— Конечно же, затраты выросли практически у всех производителей сельхозпродукции. Связано это, прежде всего, с тем, что выросли затраты на газ, на топливо, на электричество, поскольку государство пересчитало тарифы и, естественно, это не могло не сказаться абсолютно на всех производствах.

К тому же, у нас произошло дополнительное падение гривны, то есть если вы помните, в прошлом году был такой период 4-5 месяцев, где гривна держалась более-менее стабильно между 24 и 25, а затем к концу года у нас произошла корректировка еще одна, теперь уже это 27-28 гривен. Конечно же, это тоже повлияло на увеличение затрат в гривневом эквиваленте. Почему? Мы знаем, что скоро начинается посевная. Сейчас уже начинается подготовка, начинаются уже закупки и, конечно же, очень большие затраты в долларах, в евро, естественно, когда это пересчитывается на гривны, сума получается намного выше.

Почему именно на 14%, и это реальная цифра?

— Понимаете, говорить, что это нереально, для этого необходимо сесть и самим все просчитать. Я не знаю, какая использовалась методика, я не знаю, откуда взялась эта цифра, но, наверное, какие-то общие тенденции это показывает.

Главное – не цифра, на самом деле главное – это то, что производство дорожает, затраты на производство дорожает и, конечно же, правительство должно на это реагировать исключительно рыночными способами. Рыночные способы – это всегда улучшение бизнес-климата, это всегда какие-то реформы, которые связаны с уменьшением давления на бизнес. Поэтому, конечно же, необходимо пересматривать налоги. У нас налоги, чтобы не говорили, абсолютно завышены, они неадекватны, один ПДВ 20% и прочее. В нормальных странах такого нет. Это гигантские сумы.

Как это подорожание повлияет на конечного потребителя? Насколько вырастет стоимость продуктов на полках магазинов?

— Безусловно, стоимость продуктов будет расти, но нельзя сказать, что если на 14% увеличились затраты на производство, то настолько и возрастет стоимость продукции, потому что все-таки структура затрат разная. Обычно коррелируют вполовину. Если затраты возросли на 20%, то продукция может на 8%, на 10% стоимость продукции возрасти. Но это произойдет не сразу. И сейчас наблюдаем сезонные колебания потихонечку, сейчас зима, овощи дороже становятся, это нормально. Но, в принципе, конечно, при повышении затрат на производство будут постепенно корректироваться цены на продукцию. Но увидим мы это, скорее, через месяц, через два, то есть это будет происходить постепенно.

Можно ли говорить о каких-то конкретных категориях, которые от этого подорожания пострадали наиболее? Цены на какие продукты могут прыгнуть максимально?

— Давайте смотреть, у кого очень большие затраты. Например, если есть теплицы, которые производят томаты, огурцы, красный перец, для теплиц очень важно затраты электроэнергии, возможно, кто-то газ использует, то есть какие-то серьезные затраты тепловых ресурсов. Соответственно, могут повыситься в цене овощи, то есть все, что связано у нас с производством, где необходимо больше электричества, которое подорожало сейчас. Также, например, при работе элеваторов, хранилищ. Поэтому, конечно, большинство видов продукции будет дорожать.

Вы можете спрогнозировать показатели этого года?

— Мне кажется, это рано и не суть важна. Самое главное – понимать тенденции. Тенденции таковы, что если государство не будет снижать налоги, а будут повышаться выплаты за электроэнергию, газ и прочее, результат будет соответствующий. Цены будут расти.

Ранее член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире "ГС" заявил, что если блокада поставок угля будет продолжаться, это приведет к повышению тарифов для промышленности и, соответственно, к росту цен на товары и услуги.