Скаршевский о сложной экономической ситуации Украины

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Через два года Украине грозит дефолт. Об этом говорят эксперты. Такие прогнозы связаны с тем, что в 2019 году стране нужно будет выплатить около шести миллиардов долларов по внешним кредитам.

Если же темпы роста экономики будут на нынешнем уровне, есть два сценария: реструктуризация долгов или объявление дефолта.

Насколько возможен дефолт Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экономист Виктор Скаршевский.

Некоторые эксперты говорят, что в техническом дефолте Украины находится уже сейчас. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу и прогноз — что будет дальше?

— На данный момент Украина не пребывает в техническом дефолте. Дефолт был в 2015 году, когда страна отказалась выплачивать свой внешний долг и была проведена реструктуризация на очень невыгодных условиях. Что касается самого по себе дефолта и его вероятности, то в 2017 году дефолта не будет, даже если МВФ и другие международные финансовые организации не будут кредитовать Украину. Об этом говорят следующие цифры: сейчас золотовалютные резервы НБУ составляют 15,5 миллиардов долларов, а потребность на 2017 год составляет чуть более семи миллиардов долларов, из них 3,9 миллиарда – это основной долг плюс проценты, и, согласно прогнозу НБУ на нынешний год – 3,5 миллиарда долларов будет дефицит текущего баланса, имеется в виду превышение импорта над экспортом. То есть чуть более семи миллиардов, а в наличии есть 15. То есть этот год можно будет пережить.

А вот что касается 2018 года, то тут уже могут начаться серьезные проблемы, потому что на протяжении трех лет, 2018-2020 годов, Украина должна выплатить 22 миллиарда долларов по внешним долгам, а на это уже не хватит никаких резервов НБУ, не хватит никаких кредитов МВФ, потому что на кредиты Украине рассчитывать не надо. Потому что, например, в 2016 году, согласно расписанию, Украина должна была бы получить 6,5 миллиардов долларов кредита от МВФ, по факту получила лишь один. В 2017 году, согласно новому расписанию, страна должна получить от МВФ 5,6 миллиардов долларов, но если получит миллиард, то это будет за счастье, потому что МВФ в данном случае не является надежным партнером, тем более, что и Украина таковым, к сожалению, не является. Исходя из всего этого, начиная с 2018 года в Украине может быть очередной дефолт со всеми вытекающими последствиями.

Как отразится дефолт на украинцах?

— Точно так же, как прочувствовали в 2015 году – это, во-первых, девальвация гривны, курс может стать 33-35 гривен за доллар и выше. Тем более, что речь идет не только лишь об этом дефолте, что Украина откажется выплачивать и свои внешние долги, а еще есть огромнейший риск в лице "ПриватБанка", потому что под "ПриватБанк" правительство с НБУ уже начали печатать деньги. Мы все видели, что напечатали 25 миллиардов гривен в конце прошлого года, в декабре, и сразу же курс доллара поднялся с 27 до 29 гривен, и это сказалось сразу же на ценах. То есть здесь могут наложиться несколько факторов, но самый главный – это то, что в среднесрочном плане, если будет очередной дефолт, то Украина будет запрограммирована на бедность, не будет экономического роста, потому что не будет ни внешних инвестиций, ни внутренний инвестор не будет верить в страну, которая допускает дефолты. Именно поэтому уже сейчас, если правительство думает о стране, об экономике в среднесрочном и долгосрочном плане, оно должно начать переговоры об очередной реструктуризации внешнего долга, чтобы не было очередного дефолта. Плюс еще, если даже Украина каким-то образом переживет восемнадцатый и двадцатый года, благодаря невыгодной реструктуризации 2015 года, которую провела Наталия Яресько, бывший министр финансов, Украина должна будет отдавать от экономического роста 30-40%. Даже не Украина, а мы со своих карманов, как налогоплательщики, то есть мы уже наперед будем оштрафованы за экономический рост, если в Украине он случится. И именно поэтому надо пересмотреть сейчас, отменить эти кабальные условия, которые будут действовать до 2040 года, и сделать так, чтобы не было этих пиков в 2018-2020 годах по внешним платежам, иначе будет дефолт, иначе не будет инвестиций, иначе Украина будет запрограммирована на бедность.

А насколько реально пересмотреть данные условия?

— От кредитов сложно отказаться, но, конечно, лучше не думать о кредитах, а создавать условия для притока как прямых иностранных инвестиций, так и внутренних. Это возможно, если правительство займет четкую, активную и понятную позицию. Точно так же, как и с МВФ можно нормально договариваться. Не так, как делает наше правительство: а скажите, пожалуйста, что нам нужно еще для того, чтобы получить очередной миллиард кредитных денег? А если правительство будет иметь четкую, понятную программу своих действий, стратегию, виденье не на ближайший год, у них даже этого нет, а на 5-10 лет вперед, будет четко понимать, какой финансовый баланс, как может расти экономика, делать те же реформы, а не имитировать, лишь бы получить очередной кредит, причем, получая очередной транш от МВФ, выдавать это за суперуспех экономических реформ.

Занимать деньги правительству выгодно?

— Это выгодно, если правительство, как сейчас мы наблюдаем, не хочет делать никаких реформ, они просто хотят продержаться у власти как можно дольше и распоряжаться бюджетными ресурсами и всеми разными теневыми потоками. Им, конечно, гораздо проще и гораздо выгоднее просто выпросить очередной кредитный транш, продержаться еще какое-то время. То есть они мыслят очень краткосрочно – год, полгода, может быть, очередные выборы – их уже не будет, и их не интересует, что будет через три-пять или через десять лет. А вот обычным гражданам это не выгодно, потому что все эти кредиты мы отдаем из собственных карманов и через бюджет, через налоги, и эти кредиты – они не долгосрочные, как иногда говорят там, что будут отдавать наши внуки, нет, это будем мы с вами отдавать через три-четыре года. Кредиты МВФ очень краткосрочные, они выдаются на четыре-пять лет. При Порошенко получили первые кредитные транши от МВФ в 2014 году, при нем же будут они отдаваться обратно.

Ранее эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что продолжение сотрудничества с МВФ очень важно для привлечения в Украину других инвесторов.

А исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко в эфире "ГС" заявил, что по результатам работы миссии МВФ формируется мнение об Украине в мире, поэтому нам очень важно продолжить сотрудничество.