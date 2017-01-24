The Economist: эмиграция крушит экономику восточной Европы

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"В литовском городе Паневежис норвежский производитель одежды Devold построил свою фабрику. Но компании не удается заполнить 40 рабочих мест, что составляет восьмую часть от всего необходимого персонала. И дело не в том, что работники Литве очень привередливые, просто их все меньше", – пишет The Economist, акцентируя внимание на словах мэра города Паневежиса, который жалуется, что количество учеников в местных школах сейчас на половину меньше, чем десять лет назад.

"Такое положение вещей вызывает страхи, которые присущи сегодня странам Центральной и Восточной Европы, где уровень рождаемости низкий, а эмиграции – высокий. Бывшие коммунистические страны в 2004 году присоединились к ЕС, надеясь превратиться в Германию или Великобританию. Но вместо этого значительная часть рабочей силы просто переехала в эти богатые западные страны", – пишет британское издание.

Трудоспособное население Латвии сократилось на четверть с 2000 года. Треть тех, кто закончил университеты с 2002 до 2009 года эмигрировали уже в 2014-ом. Опрос среди болгарских студентов-медиков свидетельствуют, что 80-90% из них планируют эмигрировать после завершения обучения", – говорится в статье.

По словам экономиста Стасиса Якелиунаса, Литва постоянно теряет работников.

"Деньги от ЕС на обновление инфраструктуры помогли, но сокращение трудоспособного населения отпугивает инвесторов и вредит экономическому росту. Согласно прогнозам МВФ, некоторые страны в Восточной Европе ежегодно теряли по 0,6-0,9% ВВП за период от 1999 до 2014 года. К 2030 году ВВП на душу населения в Болгарии, Румынии и некоторых балтийских странах будет ниже, чем он бы мог быть без эмиграции", – отмечает британский журнал.

"Все это бьет по бюджету страны. Пенсии, на которые приходится половина государственных расходов в Восточной Европе, остаются самой большой тревогой. В 2013 году в Латвии было 3,3 трудоспособных взрослых человека на каждого пенсионера. Такой же уровень в Великобритании и Франции. К 2030 году эта пропорция сократится до всего лишь двух трудоспособных на одного пенсионера. Британии и Франции это не грозит до 2060 года", – пишет The Economist.

"Страны поднимают пенсионный возраст. Доходы уже начали уменьшаться, оставляя меньший простор для сокращений. Как и ВВП, социальные расходы в Болгарии, Румынии и странах Балтии составляют примерно половину от того, что тратят в богатых странах Европы. Не сумев убедить людей остаться, правительства пытаются заманить их назад, вдохновившись успехом Ирландии и Южной Кореи", – подчеркивает британский журнал.

"Менеджер свободной экономической зоны в Паневежисе Даумантас Сименас вернулся в родную страну из Великобритании через программу "Создавай для Литвы", которая привлекает образованных профессионалов из диаспоры на правительственные должности. Он говорит, что было легче вернуться, когда в Литве уже ждет хорошая работа. К тому же "дома – это дома", – говорится в статье.

"Но вряд ли такие программы смогут развернуть тенденцию. Программа "Создавай для Литвы" вернула домой чуть больше 100 литовцев за 5 лет. Среди тех, кто вернулся, депутат, заместитель мэра, несколько советников премьер-министра. Но привлечь литовских врачей и инженеров сложнее. Исследования показали, что квалифицированных работников из Восточной Европы заставляет переехать за границу качество институтов в богатых странах, таких как образовательная система. Неквалифицированных работников привлекают социальные условия", – продолжает британское издание.

"Данные о мигрантах, которые вернулись, очень скромные. В недавнем отчете МВФ говорилось, что в некоторых странах этот показатель достиг 5%. Компании пытаются приспособиться к сокращению рабочих рук. На недавней бизнес-конференции в Болгарии работодатели говорили, что им приходится поднимать зарплаты, чтобы привлечь работников из дальних стран. В Болгарии и странах Балтии зарплаты росли быстрее, чем производительность труда, на протяжении последних 5 лет. Но эта ситуация может измениться", – пишет The Economist.

По словам экономиста Danske Bank Рокаса Граяускаса, высокие затраты на работников толкают компании к автоматизации.

"Работы уже выполняют некоторую работу, которую еще недавно делали люди. Некоторые же страны ищут другой выход, поощряя к иммиграции граждан бедных суседей. Население Эстонии стремительно сокращалось на протяжении 1990-х годов. Но последние два года оно росло благодаря иммигрантам из Украины, Беларуси и России", – говорится в статье.

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"Впрочем, иммиграция не может заполнить пробелы, которые возникли из-за "оттока мозгов". Почти все из 400 тысяч украинцев, которые получили разрешения на постоянное проживание в Польше в 2015 году, работают в агросекторе или на строительстве. В это же время, около 30% эмигрантов из Польши имеют высшее образование. Для тех, кто покинул Восточную Европу, свобода жить и работать, где захочется, стала большим преимуществом. Но родные страны эмигрантов предстали перед серьезным вызовом. Им нужно научиться, как привлекать работников, или же придется поступиться своей экономикой", – отмечает британский журнал.