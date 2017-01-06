"Власть ведет себя нечестно". Скаршевский об ограничении наличных расчетов

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Национальный банк сообщил о росте международных резервов Украины в 2016 году выросли на 17% — до 15,539 млрд грн. По данным регуляторного органа, за декабрь минувшего года международные резервы Украины выросли на 1,8%.

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В то же время, с 4 января НБУ втрое понизил предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц – со 150 тысяч гривен до 50 тыс грн, сообщили в пресс-службе НБУ.

По данным Нацбанка, ограничение суммы расчетов наличными будет касаться расчетов физических лиц с предприятиями (предпринимателями), а также между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному заверению.

При этом физические лица смогут осуществлять расчеты на суммы, превышающие 50 тысяч гривен, путем перечисления средств с банковского счета, внесения или перечисления средств на счета, в том числе на депозит нотариуса. Безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

Нацбанк рассчитывает, что нововведение обеспечит стабильное поступление наличности в банковскую систему и ускорит ее оборот, а также сузит сферу использования наличных и ускорит развитие банковского сегмента.

Однако это ограничение может привести к уходу в "тень" наличных расчетов и росту теневого сегмента экономики, считает экономист Виктор Скаршевский.

"Это не первая попытка ограничить расчеты наличными. Таким образом власть пытается бороться с теневой экономикой, но само решение может простимулировать уход наличных расчетов в "тень". В целом такое ограничение не достигнет своих целей, а только создаст дополнительные неудобства для людей, которые будут делать покупки свыше 50 тысяч гривен", — отметил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Он добавил, что это борьба со следствием, а не с причиной.

"Смотрите, правительство и НБУ рассуждают следующим образом: теневая экономика обслуживается большим объемом наличных денег. Потому давайте административно ограничим использование наличных, и размер теневой экономики автоматически уменьшится.

Но пока нет доверия со стороны людей к государству, никакие ограничения не сработают. Вместо того чтобы упростить администрирование налогообложения и снизить налоговые ставки, прекратить давление на бизнес со стороны налоговой, они вводят ограничения на оплату наличными и думают, что чего-то добьются. Наоборот, недоверие только углубится.

Если у бизнеса есть возможность развития и налоги не высокие, бизнес будет пользоваться безналичными расчетами, их не нужно заставлять это делать. И во многих европейских странах нет ограничений на расчеты наличными, но Нацбанк берет пример тех стран, в которых такое правило действует", — рассказал Скаршевский.

По его словам, чтобы не показывать покупки свыше 50 тысяч гривен, покупатели и продавцы будут занижать цены или разбивать оплату на более мелкие платежи, либо вообще проводить покупки просто вне официального сектора экономики, чтобы не подпадать ни под какие ограничения.

"Причина теневой экономики не в том, что много наличных денег, а в том, что налоги — завышенные и их администрирование сложное, есть коррупция, в том числе недоверие к банковскому сектору, особенно после ликвидации более половины банков в течение двух лет.

Если говорить в целом, то получается, что у граждан и бизнеса нет доверия к государству. Ведь даже если заплатить эти налоги в бюджет, мы, простые граждане, видим, что огромная часть этих денег используется крайне неэффективно. А во многих случаях попросту разворовывается", - подчеркнул экономист.

Эксперт резюмировал: "получается, что украинская власть по отношению к украинским же гражданам ведет себя нечестно, позволяя себе повышать налоги, прежде всего на малый бизнес, позволяя себе продолжать наезды на бизнес, воровать деньги из бюджета. И в то же время украинская власть требует в административном порядке от украинских граждан полной прозрачности".