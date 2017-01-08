Скаршевский: ограничение на расчет наличными - это абсурд и нонсенс

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РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

С 4 января Национальный банк Украины снизил предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц до 50 тысяч гривен. В правительстве убеждены, что такое решение будет способствовать детенизации экономики и не затронет интересы рядовых граждан. Более 90% ежедневных расходов граждан меньше, чем 50 тысяч гривен, утверждают в Министерстве экономического развития и торговли.

По подсчетам Минэкономразвития, в первом полугодии 2016 уровень теневой экономики в Украине составил 38% от официального ВВП, что на четыре процентных пункта меньше по сравнению с показателем соответствующего периода 2015 года.

Удастся ли снизить уровень теневой экономики за счет сокращения лимита наличных расчетов, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экономист Виктор Скаршевский.

Насколько удачной является идея втрое снизить предельную сумму расчетов наличными с участием физлиц со 150 тысяч до 50 тысяч гривен? Украинцев поставили в жесткие рамки, это оправдано?

— Как заявил первый вице-премьер Степан Кубив, это решение принято с целью уменьшить размер теневой экономики. Но это борьба со следствием, а не с причиной. Смотрите, правительство и НБУ рассуждают следующим образом: теневая экономика обслуживается большим объемом наличных денег. Потому давайте административно ограничим использование наличных, и размер теневой экономики автоматически уменьшится. Но это абсурд, это нонсенс. Это аналогично тому, если бы правительство установило низкие административные цены на рыночные товары. Как показывает многолетний опыт, эти товары либо исчезнут с полок магазинов, либо будут продаваться в теневом сегменте экономики по ценам выше рыночных. То есть происходит обратный эффект – вместо снижения цен в результате административных ограничений, цены повышаются. Ведь точно так же будет и с административными лимитами на использование наличных денег. То есть вместо выхода из тени денежные расчеты могут уйти еще глубже в тень.

Как будут реагировать на новые правила продавцы и покупатели?

— Чтобы не показывать покупки свыше 50 тысяч гривен, покупатели и продавцы будут занижать цены — это первый момент. Второй — разбивать оплату на более мелкие платежи. А что самое основное, почему это увеличит размер теневой экономики, производить покупки просто вне официального сектора экономики, чтобы не подпадать вообще ни под какие ограничения. То есть, как я сказал, это борьба со следствием, а не с причиной. Причина теневой экономики не в том, что много наличных денег, а причина теневой экономики – это завышенные налоги, сложное администрирование налогов, коррупция, в том числе недоверие к банковскому сектору, особенно после ликвидации более половины банков в течение двух лет. Если говорить в целом, то получается, что у граждан и бизнеса нет доверия к государству. Ведь даже если заплатить эти налоги в бюджет, мы видим, простые граждане, что огромная часть этих денег используется крайне неэффективно. А во многих случаях попросту разворовывается. И если так резюмировать, получается, что украинская власть по отношению к украинским же гражданам ведет себя нечестно, позволяя себе повышать налоги, прежде всего на малый бизнес, позволяя себе продолжать наезды на бизнес, воровать деньги из бюджета. Украинская власть в то же самое время требует в административном порядке от украинских граждан полной прозрачности, которая позволит правительству еще больше обирать украинских граждан.

Что касается ограничений, речь идет о покупках за один день?

— Здесь речь идет просто о разовой покупке.

Можно сказать, что украинцы не слишком часто делают покупку разовую на 50 тысяч гривен?

— Сейчас это около двух тысяч долларов. Делают это редко. Но, например, если кто-то хочет купить квартиру сейчас, они подешевели, и есть какие-то сбережения у людей, которые не показывали, что они платили раньше налоги. И потом, например, если они покупают что-то за безнал, тогда к той покупке имеет доступ ГФС. Она может спросить у этих людей, откуда взялись эти деньги. Как я до этого говорил, эти деньги в результате того, что государство устанавливает очень высокие налоги, и люди не доверяют банкам, они могли не показывать эти средства в официальных доходах. И тогда в ГФС появляется возможность или оштрафовать, или еще какие-то санкции делать. И это очень, кстати, цинично выглядит на том фоне, после электронных деклараций, где показали наши чиновники, которые ни дня не работали в бизнесе, миллионные сбережения в иностранной валюте, причем не в банках, а в кэше.

Стоит ли рассчитывать, что чиновники вообще решат отказаться от наличных? РИА Новости Украина Евгений Котенко Украина: внешнеполитический курс на год 2017-й. Мечты и реальность

— Деньги из тени должны выводиться без административных ограничений. Не делать так, что административно запрещаем наличные средства. А надо так, чтобы люди сами захотели это делать, потому что безналичные деньги гораздо удобнее, чем наличные, если государство создает для этого нормальные условия. А если государство не создает нормальные условия, то очень простая реакция людей: надо все переводить в наличные, чтобы государство не забрало те деньги, которые честно заработаны простыми гражданами. То есть административными мерами на безналичный расчет мы не перейдем. Потому что всегда на административные меры реакция, есть методы, как обойти эти мероприятия. Пока не будет создано нормальных условий, пока не будет доверия к банкам, пока люди сами не понесут деньги в банки и не будут использовать безналичные расчеты добровольно, никакие административные меры не сработают. Это приведет лишь к обратному эффекту. Кстати, эта сумма совпадает для тех, кто получает субсидию. Потому что в правилах, если ты сделал покупку на более чем 50 тысяч гривен, то государство тебя избавит от субсидии. Возможно, таким образом правительство планирует еще сэкономить на субсидиях.

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Напомним, вкладчикам "ПриватБанка" опасаться нечего, все вклады будут сохранены и возвращены новым собственником — государством — в полном объеме, считает главный редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный.

Ранее эксперт по инвестициям Сергей Фурса в эфире "ГС" заявил, что в целом бизнес-сообщество и инвесторы отреагировали на решение о национализации "ПриватБанка" позитивно.