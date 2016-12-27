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Рост цен в Крыму не связан с дефицитом продуктов – Иоффе

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Новый год - новая энергоблокада Крыма (153)

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По словам главы Общественной палаты Крыма Григория Иоффе, нужно жестко наказывать тех людей, которые необоснованно поднимают цены, особенно на продукты питания.
Григорий Иоффе (слева). Архивное фото
RIA News Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 27 дек – РИА Новости Украина. Рост цен в Крыму не связан с дефицитом продуктов питания, причина — в алчности торговцев, сообщил глава Общественной палаты Крыма  Григорий Иоффе.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил не допустить роста цен на продовольствие в республике в связи с приближающимися новогодними праздниками.

"Тут, на мой взгляд, повлиять можно только на алчность торговцев, желающих нажиться на другом человеке. К счастью, это не связано ни с дефицитом, ни с тем, что там переправа плохо работает", — сказал Иоффе на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, у Общественной палаты нет механизмов повлиять на ценовую политику, но потребовать исполнения закона вправе.

"Я считаю, что нужно жестко наказывать тех людей, которые необоснованно поднимают цены, особенно на продукты питания. Это обязательно нужно делать", — подчеркнул Иоффе.

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