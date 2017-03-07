Стыд и позор мистера Яценюка. Корнилов об участии политика в шоу BBC

РИА Новости Украина

Экс-премьер Арсений Яценюк в интервью программе Hard Talk на канале BBC во время визита в Лондон заявил, что президент РФ Владимир Путин "хочет иметь новую геополитическую структуру мира".

"Россия — это вызов для Запада. Надо сформировать новую сильную политику, которая защитит наши ценности, свободы и демократии", – подчеркнул Яценюк, в очередной раз обвинив Россию в невыполнении минских договоренностей.

В ходе интервью Яценюк рассмешил ведущего Стивена Сакура, сообщив, что его не волнуют желания Владимира Путина.

"Кто такой Владимир Путин в контексте НАТО и украинской независимости?! (…) У нас все еще есть страна, все еще есть нация, и меня не волнует, чего хочет президент Путин", – сказал Яценюк.

В ответ Сакур заявил, что, несмотря на мнение Яценюка, у Путина в руках "прямо сейчас находятся карты", и даже стратегия Запада не такая ясная и твердая, как стратегия Москвы.

Нашумевшее интервью экс-премьера на своей странице в Facebook прокомментировал политолог, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

"Яценюк имел неосторожность появиться в программе HardTalk на Би-Би-Си. Журналист Стивен Сакур его буквально распял там. К концу передачи на Арсения было страшно смотреть – настолько раскраснелся и разволновался.

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Сакур спросил Яценюка о его финансовом состоянии. Тот заявил, что где-то миллион долларов (смешно, правда?) и пояснил: ну, я же, не забывайте, был банкиром, 10 лет работал в частном секторе.

Честно говоря, я подумал, что чего-то не знаю в биографии экс-премьера, перечитал ее и так и не понял, когда же были эти 10 лет. Или Яценюк включил в этот "стаж" начало 90-х, когда он таксовал? Это он тогда сколотил такое состояние? Банкиром он работал в "Авале" аж 10 месяцев 1998-го в должности консультанта – ой, сомневаюсь, что зарплаты рядовых сотрудников "Аваля" тогда позволяли миллионы зарабатывать. И все, собственно, после этого стал юным чиновником.

Или он в "стаж банкира" засчитал майданный период 2004-го, когда он и. о. главой Нацбанка поработал? То есть этот период он посчитал "приватным бизнесом", на котором можно было хорошо наварить?

Сакур обломал Арсения, когда тот заговорил о небывалых "реформах", которые реализовал в качестве премьера. Ведущий ему напомнил, что рейтинг его правительства на момент отставки составлял 2%. На что Яценюк только промямлил: "против моего правительства велась информационная кампания".

Но самое веселое было, когда говорили о России, Крыме, Донбассе. Яценюк важно заявил: "Меня не волнует мнение Путина". Ведущий откровенно расхохотался: мол, вас-то может и не волновать мнение Путина, но он – единственный человек, у которого есть четкая стратегия. И в лоб начал спрашивать: готов ли Яценюк смотреть в глаза украинских матерей, чьи дети гибнут на войне в Донбассе. Арсений так и не ответил на этот вопрос, твердя лишь, что они "герои" и что он будет сражаться (я так понял, "до последнего солдата").

В общем, всем рекомендую посмотреть. У кого есть доступ к Би-Би-Си, сегодня пару раз еще повторять будут. Очень надеюсь, что какие-нибудь добрые люди переведут и выложат на русском", – написал Корнилов.