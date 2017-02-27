Яценюку будет уже мало места в кресле главы НБУ - эксперт

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В понедельник, 27 февраля, несколько украинских СМИ со ссылкой на Администрацию президента сообщили, что глава НБУ Валерия Гонтарева хочет уволиться по собственному желанию. В самом же Нацбанке эту информацию отрицают.

По этому поводу в эфире радиостанции "Голос Столицы" высказался директор украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что давно пора было бы провести рокировки в руководстве Нацбанка. Потому что мне было достаточно заявления Гонтаревой о том, что Нацбанк не несет ответственности за курс национальной валюты. Я думаю, что и Тигипко, и Яценюк, которые исполняли обязанности главы НБУ в 2004 году, они поперхнулись, точно так же, как и многие другие, кто занимал эту должность. Касательно тех, кто номинируется на эту должность, если Гонтарева действительно уйдет в отставку. Арсений Петрович действительно достаточно профессионально себя показал на этой должности в 2004 году, но ему уже мало места будет в кресле главы НБУ, он слишком амбициозен", — считает эксперт.

Ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что неопределенность в мировой экономике сейчас настолько велика, что вместо крылатого выражения о "черных лебедях" уместнее было бы говорить о "черных слонах". Термином "черный лебедь" принято обозначать труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. В прошлом году такими событиями стали как раз решение Великобритании выйти из ЕС и победа Трампа.