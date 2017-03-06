"Кто такой Владимир Путин?!": заявление Яценюка в интервью BBC

"Россия — это вызов для Запада. Надо сформировать новую сильную политику, которая защитит наши ценности, свободы и демократии", — подчеркнул Яценюк, в очередной раз обвинив Россию в невыполнении минских договоренностей.

"Причина этого очень проста — Путин хочет иметь новую геополитическую структуру мира. Он хочет править миром или хотя бы частью мира. Он хочет восстановить сферу влияния, он хочет захватить Украину. (…) Мы всегда должны демонстрировать очень сильную политическую волю и двигаться вперед, несмотря на все препятствия на этом пути", — заявил бывший глава правительства.

Примечательно, что в ходе интервью Яценюк рассмешил ведущего Стивена Сакура, сообщив, что его не волнуют желания Владимира Путина.

"Кто такой Владимир Путин в контексте НАТО и украинской независимости?! (…) У нас все еще есть страна, все еще есть нация, и меня не волнует, чего хочет президент Путин", — сказал Яценюк.

В ответ Сакур заявил, что, несмотря на мнение Яценюка, у Путина в руках "прямо сейчас находятся карты", и даже стратегия Запада не такая ясная и твердая, как стратегия Москвы.

Недавно Яценюк сменил имидж: он отрастил бороду и усы.