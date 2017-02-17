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    Общество

    Яценюк отрастил усы и бороду

    (обновлено: )64216
    Пресс-служба "Народного фронта" опубликовала новые фото своего лидера Арсения Яценюка, на которых экс-премьер предстал в новом имидже - с усами и бородой.
    Новый имидж Арсения Яценюка
    Народный фронт, facebook

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Бывший премьер-министр и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк сменил имидж, последовав тренду последних месяцев, и отпустил усы и бороду.

    Новый имидж политик продемонстрировал на премьере документального фильма "Переломный момент. Война за демократию в Украине", которую он посетил вместе с супругой.

    Народный фронт, facebook
    Арсений и Терезия Яценюк

    Еще несколько месяцев назад Яценюк был без усов и бороды.

    Модные критики отмечают, что новый имидж привнес в образ Яценюка больше мужественности.

    Ранее сообщалось, что Арсений Яценюк подал исковое заявление в суд на основателя канала "Роса ТВ" Олега Торгало из-за информации о покупке Яценюком 24-х вилл в Майами. 

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