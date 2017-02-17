Яценюк отрастил усы и бороду

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Бывший премьер-министр и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк сменил имидж, последовав тренду последних месяцев, и отпустил усы и бороду.

Новый имидж политик продемонстрировал на премьере документального фильма "Переломный момент. Война за демократию в Украине", которую он посетил вместе с супругой.

Народный фронт, facebook Арсений и Терезия Яценюк

Еще несколько месяцев назад Яценюк был без усов и бороды.

Модные критики отмечают, что новый имидж привнес в образ Яценюка больше мужественности.

Ранее сообщалось, что Арсений Яценюк подал исковое заявление в суд на основателя канала "Роса ТВ" Олега Торгало из-за информации о покупке Яценюком 24-х вилл в Майами.