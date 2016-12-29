Луценко должен отчитаться, где выделенные на "Стену" Яценюка деньги - Жданов

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В МВД разработали свой план обустройства границы. В четверг его внесли на рассмотрение правительства. В правоохранительном ведомстве предлагают отгородиться по государственной границе от России и Молдавии сеткой, построить огневые точки и инженерные конструкции и выделить на это больше денег. В целом, речь идет о почти 925 млн гривен. Выполнить такое укрепление границы в МВД предлагают до 2020 года.

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Почему разработчиком программы по обустройству границы выступает МВД, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил военный эксперт Олег Жданов.

"Это похоже на простую поговорку: очень деньги нужны. Во-первых, завышенная цена, во-вторых, не понятно, почему инициатива исходит от МВД, а не от Госпогранслужбы. Поэтому я бы вообще этот вариант не рассматривал, я бы напомнил, допустим, генпрокурору (Юрий Луценко — ред.) про проект "Стена", и пусть он отчитается, где деньги, которые потратил Арсений Яценюк (экс-премьер-министр Украины — ред.) на строительство этой стены и продолжил строительство того проекта, который был взят изначально", — заявил Жданов.