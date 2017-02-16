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    Все выше и выше. Январское подорожание продуктов

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (395)

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    Рост цен в январе 2017 года превзошел все прогнозы: подорожал хлеб, говядина, молочные товары, овощи, картофель, крупы и не только. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Все выше и выше. Январское подорожание продуктов. Инфографика
    РИА Новости Украина

    При этом прогнозы экспертов весьма неутешительные: если государство не будет снижать налоги, а выплаты за электроэнергию, газ и прочее будут повышаться, то результат будет соответствующий — цены будут еще расти. Кроме того, многое зависит и от курса доллара. Ведь в цене всех продуктов заложена стоимость топлива, удобрений, запчастей к оборудованию, а все это — преимущественно импортное. 

    По словам директора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, в января 2017 года в сравнении с декабрем 2016 года, цена картофеля выросла на 16%, моркови — на 9%, свеклы и капусты — на 8%. Кроме того, сыр и сметана подорожали на 6%, молоко — на 5%, сливочное масло — на 3%. Говядина подорожала на 5%, хлеб — на 1,2%, сахар и крупы – на 1%.

    Продолжение читайте в статье "Рекордное подорожание всего: январские и февральские ценности"

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