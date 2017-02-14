Итальянский экономист: Евросоюз стал по сути четвертым рейхом

РИА Новости Украина

В Европе наступил серьезный экономический и политический кризис, во имя глобализации отменили не только географические границы, но и моральные. Мы вошли в эпоху неопределенности и отсутствия различий между культурами.

Каким образом Европу охватил экономический кризис, за который приходится расплачиваться Италии? Все началось в 1960-70-х годах, когда в стране наступил экономический спад, немедленно отразившийся на демографической ситуации в стране: ВВП не может расти, если не растет население. Как может процветать страна, в которой на свет появляется все меньше детей? "Смертельный удар" страна получила в 1990-х годах, когда появился евро, повлекший за собой процесс деиндустриализации страны и перераспределения производства. А окончательно добил Италию кризис 2008 года, когда США национализировали долг частных лиц, удвоив при этом государственный долг.

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Журналист Марчелло Венециани (Marcello Veneziani) отмечает, что сегодня в Европе стираются все границы. Однако это явление находит противодействие: вопросы экономического и политического суверенитета встают очень остро и вызывают много споров. Журналист подчеркивает важность границ: "Без ограничения общество может разрастиcть до неизмеримых размеров". Наконец, журналист отмечает, что сейчас необходим руководящий класс, который был бы способен не только побеждать на выборах, но и управлять.

О суверенитете и политических перспективах Италии, на территории которой находится 90 атомных бомб НАТО, Sputnik побеседовал с экономистом Альберто Баньяи (Alberto Bagnai).

Почему сегодня в Европе и Италии любого, кто говорит о национальных интересах, самобытности и контроле на границах собственного государства, называют популистом? Facebook Конрада Ренкаса Конрад Ренкас: Евросоюз задыхается, но он и перерождается

– Это происходит, потому что мы живем в такой исторический период, когда суверенитетом обладают лишь транснациональные компании, и очевидно, что пренебрежительная реакция СМИ на мысль, что народ может иметь суверенитет и идентичность, играет кому-то на руку.

Но о каком суверенитете можно говорить, когда на территории Италии находятся 90 атомных бомб НАТО и США? Какие политические перспективы ждут Италию в этом смысле?

– Ни о каком суверенитете не может идти и речи, проблема заключается в том, что пора понять: меняются отношения между Боссом и его местным представителем, Германией, а мы должны воспользоваться ситуацией, чтобы выторговать лучшие условия для нашей страны.

Едва ли в ближайшие лет двадцать Рим снова станет столицей Империи. Учитывая, что мы страна зависимая, мы можем или двигаться в сторону Евросоюза, который уже стал по сути Четвертым рейхом, что не нравится США, или можем вернуть немного автономии, договариваясь с Россией и США. И сближение между ними совершенно необязательно негативное явление. Все лучше, чем пускать друг в друга атомные бомбы.