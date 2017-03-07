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    Экономика

    Анонсировано подорожание продуктов питания в марте

    Тема:

    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (452)

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    В марте ожидается продолжение восходящего ценового тренда на овощи и фрукты под влиянием фактора сезонности, сообщают эксперты ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".
    Овощи
    flickr.com/Martin Cathrae

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Цены на продукты питания продолжили дорожать в феврале, на колебание цены в основном влиял фактор сезонности, неизменной осталась только стоимость курятины. В марте цены продолжат повышаться, сообщает пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

    Стоимость овощей борщевого набора, за исключением лука, выросла на 5%, говорится в сообщении.

    Электричество
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    "Ранняя весна и укрепление гривны привело к незначительному снижению цен на лук и яблоки на 5% и 2% соответственно. На говядину и свинину — выросла на 5% и 4% соответственно, однако следует отметить, что начало поста в конце февраля существенно сократил спрос на мясо. Стоимость продуктов переработки выросла из-за увеличения производственных расходов (повышение тарифов на электроэнергию) и сокращение предложения на рынке (для гречки и сахара)", — сообщает пресс-служба УКАБ.

    Эксперт Клуба Евгений Дворник заявил, что в марте ожидается продолжение восходящего ценового тренда на овощи и фрукты под влиянием фактора сезонности.

    "Стоимость масла, сахара, гречки и хлеба в марте может вырасти еще на 4-6% под влиянием повышения тарифов на электроэнергию и снижение уровня запасов. Что касается продукции животноводства, то март отметится снижением цен на 5-7%", — отметил он.

    ucab.ua
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    Ранее Алексей Дорошенко сообщил, что цены на продукты питания "бьют все рекорды", в январе значительно подорожали овощи. При этом он добавил, что правительство, закладывая в бюджет-2017 инфляцию в 8%, не рассчитывало на такое значительное подорожание продуктов и товаров уже в начале года. Но темпы подорожания такие, что "мы можем стать свидетелями прохождения 8%-й отметки значительным количеством продуктов еще в конце марта, то есть по результатам квартала".

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