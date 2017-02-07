Продовольственная корзина стремительно "худеет". Цены на продукты бьют рекорды - пресс-конференция

Во вторник, 07 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Продовольственная корзина стремительно "худеет". Цены на продукты бьют рекорды".

Такого значительного роста цен на хлеб украинцы не видели несколько лет: за январь хлеб подорожал более чем на 4%, цена на него за весь предыдущий год выросла ровно на столько же, на сколько она выросла за один месяц 2017 года. И такая же тенденция практически по всем продуктам питания: в первый месяц текущего года подорожали говядина и колбаса, цена гречки и сахара выросла на 3%, молочная продукция в среднем за январь выросла почти на 5%.

Если уже пошло повышение цен, то производители, которые даже не планировали повышать цены, в этот период считают, что они тоже могут сыграть на повышении, заработать больше, т.е. наблюдается цепная реакция. На самом деле эта реакция была начата в последнем квартале 2016 года, когда Кабмин запустил правительственный эксперимент по отмене регулирования цен на продукты питания.

Как указывают эксперты, в прошлом году затраты выросли практически у всех производителей сельхозпродукции. Связано это, прежде всего, с тем, что выросли затраты на газ, на топливо, на электричество, поскольку государство пересчитало тарифы и, естественно, это не могло не сказаться абсолютно на всех производствах.

За январь значительно выросли цены на овощи. Причины подорожания заключаются в поднятии тарифов на отопление и электричество, потому что хранение сейчас— это главная статья расходов. Правительство, закладывая в бюджет-2017 инфляцию в 8%, не рассчитывало на такое значительное подорожание продуктов и товаров уже в начале года. Но темпы подорожания такие, что можно ожидать прохождение 8%-й отметки значительным количеством продуктов еще в конце марта, т.е. по результатам квартала.

Тенденции таковы, что если государство не будет снижать налоги, а будет повышать тарифы на электроэнергию, газ и т.п., результат будет соответствующий: цены на продукты будут расти в течение всего 2017 года.

Эксперты пресс-конференции:

Олег Пендзин, исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб";

Денис Марчук, эксперт аграрного бизнеса.

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