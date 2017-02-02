В Украине резко подорожали продукты

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Цены на продукты питания "бьют все рекорды", в январе значительно подорожали овощи, пишет глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко.

По его словам, к соответствующим выводам пришли эксперты Ассоциации, проанализировав цены за январь 2017 года на основе данных Госслужбы статистики страны.

"За этот месяц значительно выросли цены на овощи. Так картофель подорожал на 16%, или на 0,84 грн за килограмм. Это связано с тем, что он является основой нашего рациона, как самый дешевый продукт в Украине. Морковь подорожала на 9%, или на 0,36 грн, свекла на 8%, или на 0,30 грн. Капуста прибавила в цене 8%, или 0,30 грн, а лук — 4%, или 0,17 грн. Причины подорожания заключаются в поднятии тарифов на отопление и электричество, потому что сейчас хранение — это главные статьи расходов на овощи", — написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

При этом он добавил, что правительство, закладывая в бюджет-2017 инфляцию в 8%, не рассчитывало на такое значительное подорожание продуктов и товаров уже в начале года. Но темпы подорожания такие, что "мы можем стать свидетелями прохождения 8%-й отметки значительным количеством продуктов еще в конце марта, то есть по результатам квартала".

"Молочная продукция весь месяц добавляла в стоимости, и на конец января это подорожание составило на сыр 6%, или 4,6 грн за килограмм, сметану — 6%, или 2,16 грн, молоко — 5%, или 0,71 грн. Масло сливочное было лидером среди молочных продуктов в прошлом году, поэтому сейчас добавило лишь 3% стоимости, или 3,74 грн. Такого значительного роста цен на хлеб мы не видели много лет. За январь хлеб подорожал более чем на 4%, так хлеб ржано-пшеничный, или черный, и хлеб пшеничный, или белый, выросли на 4%, или на 0,44 грн. Это было прогнозируемым после повышения минимальной заработной платы, повышения цены на муку и зерно", — добавил глава Ассоциации.

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Комментируя цены на мясо и мясные изделия, Дорошенко сообщил, что в первый месяц текущего года подорожали говядина и колбаса вареная первого сорта. "Говядина прибавила в цене 5%, или 4,48 грн, а колбаса 1%, или 0,8 грн", — написал он.

"Гречка снова выросла на 3%, или на 0,71 грн, сахар — на 3%, или на 0,37 грн, макароны — на 2%, или на 0,20 грн, мука пшеничная — на 2%, или на 0,14 грн, рис — на 2%, или на 0,26 грн. Подсолнечное масло отставало и подорожало всего на 1%, или на 0,33 грн. И причина его роста — в новых отметках курса доллара, который можно считать уже постоянным. Радоваться покупателям можно только при покупке куриных яиц, которые подешевели на 11%, или на 2,31 грн, и свинины, которая снизилась на 2%, или на 1,49 грн. Стоимость куриных яиц была завышена, поэтому падение цен было лишь делом времени, в феврале цена еще будет снижаться", — заключил он.

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Ранее сообщалось, что крупные сети автозаправочных станций повысили в Украине розничные цены на все виды бензина и дизельного топлива. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что подорожание является следствием "еще декабрьского роста цены, когда цены на нефть очень существенно выросли после договоренностей стран ОПЕК по сбалансированной политике и снижении добычи".